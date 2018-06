Pražská ČSSD nemá „svého“ ministra, její členové hovoří o trapné situaci

Stále přitom doufá, že prezidenta Miloše Zemana přesvědčí o své schopnosti úřad kvalitně vykonávat. Jan Hamáček by ho měl jmenovat politickým tajemníkem ministerstva zahraničních věcí. „Dalo by se to popsat jako šéf týmu poradců. (…) Je to někdo, kdo má politickou pravomoc diskutovat politické směřování daného resortu,“ popsal Miroslav Poche.

Připustil však, že vše zůstává v rukou Hradu. „Pan prezident na návrh premiéra nejmenoval ministra zahraničních věcí. Je na něm, aby ho jmenoval,“ řekl Poche.

Překážka v podpoře vlády?

Pražští sociálnědemokratičtí politici si musí vyjasnit i to, zda je postup prezidenta Zemana spolu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a šéfa ČSSD Jana Hamáčka nerozladil natolik, že by vládu bez Miroslava Pocheho nepodpořili při hlasování o důvěře.

Zastupitelka ČSSD v Praze 6 Lucie Válová si myslí, že by se spor v hlasování neměl promítnout. „Může přeci nastat situace, že ministr nebo ministryně z nějakého důvodu nemůže déle svůj mandát vykonávat a řízením takového resortu je pověřen někdo jiný,“ uvedla.

Naproti tomu Petr Dolínek připustil, že se ještě nerozhodl, jak bude hlasovat. „Důvěra je hluboce otřesena. Proto bude pro mne zásadní, co se stane v příštích dnech. Podle toho se budu rozhodovat.“ uvedl.