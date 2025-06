Zombie-houby existovaly už v době dinosaurů, ukázal čínský výzkum

před 53 m minutami | Zdroj: ČT24 , Proceedings of the Royal Society B , Nanjing Institute of Geology and Palaeontology

Videohra a pak dvě série seriálu The Last of Us nesmírně zpopularizovaly parazitické houby cordyceps. V této populární fikci dokážou měnit lidské bytosti v nemyslící zombie ovládané jen houbou. Ve skutečnosti to dělají také, ale neumí to s lidmi, nýbrž jen s hmyzem. Přesto se dnes často označují jako zombie-houby. Nový výzkum ukazuje, proč jsou v tom tyto houby tak dobré.