Země je křehká planeta, z těch pohledů běhal mráz po zádech, říkají astronauti


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Křehkost planety Země v nezměrném vesmíru či krása úplného zatmění Slunce za odvrácenou stranou Měsíce patří k nejsilnějším dojmům, které popsali astronauti mise Artemis II novinářům dva dny před návratem na Zemi. Šéf mise Reid Wiseman za nejsilnější okamžik označil pojmenování měsíčního kráteru po své zesnulé ženě Carroll. Loď Orion se po obletu Měsíce vrací se spoustou zajímavých fotografií a příběhů, o něž se astronauti chtějí podělit s ostatními, řekl pilot Victor Glover.

Oba američtí astronauti se spolu s krajankou Christinou Kochovou a kanadským kolegou Jeremym Hansenem po obletu Měsíce vrací zpět k Zemi, přistát by měli v Tichém oceánu nedaleko kalifornského San Diega v sobotu okolo 02:00 středoevropského času. Jejich let je první výpravou k přirozené družici Země od roku 1972, kdy skončila série předchozích amerických misí Apollo.

Astronauti se spojili s médii při tiskové konferenci v noci na čtvrtek SELČ a novináři se jich ptali zejména na nejsilnější zážitky či pocity před plánovaným návratem.

„Běhal mi z toho mráz po zádech a potily se mi ruce,“ popisoval Wiseman zážitky z průletu kolem Měsíce či pohledu na rodnou planetu mizející za jeho odvrácenou stranou. Hansen podotkl, že Země působila jako „křehká planeta, téměř ztracená v prázdnotě a nezměrnosti vesmíru“, napsala agentura AFP.

Posádka mise Artemis II na palubě kosmické lodi Orion: (po směru hodinových ručiček zleva) specialistka mise Christina Kochová, specialista mise Jeremy Hansen, velitel Reid Wiseman a pilot Victor Glover
Zdroj: NASA

Wiseman popisoval okamžik, kdy posádka požádala NASA o svolení pojmenovat jeden z měsíčních kráterů po jeho ženě Carroll, která zemřela na rakovinu v roce 2020. Jeho kolegové to podle Wisemana navrhli již během přípravy na misi a on jim řekl, že o to v tak emotivním okamžiku nedokáže sám požádat. Proto řídicí středisko o svolení požádal Hansen.

„V tu chvíli jsme se všichni rozplakali. Pro mě osobně to byl vrchol celé mise. Podle mě jsme v tu chvíli cítili nejsilnější pouto, byli nejvíc semknutí,“ řekl velitel posádky. Kochová podotkla, že jí po návratu bude chybět právě tato výjimečná blízkost dalších lidí, kterou během mise s mimořádným společným cílem zažívá. Měsíc obletěla jako první žena v historii.

Cesta tam a zase zpátky

Loď Orion se dostala 406 771 kilometrů od Země, čímž posádka překonala dosavadní rekord v největší vzdálenosti. Astronauti poslali prostřednictvím NASA na Zemi již množství zajímavých fotografií, včetně snímku označeného jako Západ Země, který ukazuje naši planetu zdánlivě zapadající za Měsíc. Další ze zveřejněných fotografií zachycuje úplné zatmění Slunce, které posádka sledovala, když Měsíc z jejího pohledu zakryl sluneční kotouč.

Artemis II obletěla Měsíc a vrací se k Zemi
Na tomto snímku, který pořídila posádka mise Artemis II během průletu kolem Měsíce, se naše planeta blíží k okamžiku, kdy se ocitne v jeho stínu, a to asi šest minut před západem Země. Země je ve fázi srpku a sluneční světlo dopadá zprava. Na tmavé části Země právě panuje noc. Na denní straně Země jsou nad oblastí Austrálie a Oceánie vidět vířící mraky na pozadí tlumeně modré oblohy

„Máme tolik dalších fotek, tolik dalších příběhů,“ popsal Glover, co čtveřice přiváží zpět na Zemi. Během dvou dní, které zbývají do přistání, nebude podle něho možné si zcela uvědomit, co vlastně zažil. „Budu o těchhle věcech přemýšlet a mluvit celý zbytek života,“ dodal první astronaut tmavé pleti, který obletěl Měsíc.

Dukovany mohou fungovat až do roku 2067, řekl Havlíček

ŽivěDukovany mohou fungovat až do roku 2067, řekl Havlíček

Británie a Norsko odstrašovaly ruské ponorky v Atlantiku

Izrael pokračoval v bombardování Libanonu, útočil i Hizballáh

Země je křehká planeta, z těch pohledů běhal mráz po zádech, říkají astronauti

Země je křehká planeta, z těch pohledů běhal mráz po zádech, říkají astronauti

Ceny ropy se vrátily k růstu

Námořní doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená

Video„Generál nebe“ František Peřina se narodil před 115 lety

Ve Spojených státech roste nespokojenost s Trumpovou politikou

Země je křehká planeta, z těch pohledů běhal mráz po zádech, říkají astronauti

Křehkost planety Země v nezměrném vesmíru či krása úplného zatmění Slunce za odvrácenou stranou Měsíce patří k nejsilnějším dojmům, které popsali astronauti mise Artemis II novinářům dva dny před návratem na Zemi. Šéf mise Reid Wiseman za nejsilnější okamžik označil pojmenování měsíčního kráteru po své zesnulé ženě Carroll. Loď Orion se po obletu Měsíce vrací se spoustou zajímavých fotografií a příběhů, o něž se astronauti chtějí podělit s ostatními, řekl pilot Victor Glover.
Vědci začali na poli u Olomouce testovat geneticky upravený ječmen

Dvě nové, geneticky upravené linie ječmene ve středu vědci vyseli na pokusném poli v okrajové části Olomouce, aby ověřili, jak se modifikace vlastností této obilniny projeví v běžných podmínkách mimo laboratoř. Výsledky pomohou při šlechtění plodin odolnějších vůči měnícímu se klimatu.
Němečtí vědci objevili u Antarktidy zatím nepopsaný ostrov

Mezinárodní expedice ve Weddellově moři v antarktické oblasti objevila ostrov, který dosud nebyl uveden na žádných mapách. Oznámil to bremerhavenský Institut Alfreda Wegenera (AWI), na jehož ledoborci Polarstern se vědci plaví.
Komáři v Jižní Americe se geneticky adaptují na insekticidy

Komáři v Jižní Americe se vyvíjejí tak, aby se vyhnuli účinkům insekticidů, varují vědci v nové studii, která vyšla v odborném žurnálu Science. Mohlo by to podle nich mít znepokojivé důsledky pro šíření malárie nejen v této části světa.
OBRAZEM: Měsíc, jak ho lidstvo dosud nevidělo

Americká vesmírná agentura NASA zveřejnila další nové snímky povrchu Měsíce. Jsou na nich vidět detaily mnoha důležitých geologických prvků na této přirozené družici Země, které teď budou astronomové studovat.
Čeští vědci umí převádět pohyby lidí na návod pro roboty

Převést lidský pohyb do přesného návodu pro robota a vyhnout se tak náročnému a drahému programování je cílem českých inženýrů, kteří tímto způsobem učí roboty v průmyslovém prostředí.
OBRAZEM: Kosmická loď Orion pořídila fascinující snímky

Americká vesmírná agentura NASA zveřejnila v úterý nové snímky mise Artemis II, která absolvovala let kolem Měsíce a už se vrací zpátky k Zemi. Ukazují nejen samotný Měsíc, ale také Zemi a doplňují předešlé fotografie pořízené během letu k Měsíci.
Houby mezi sebou šíří drby o moči a vodě

Houbové sítě si mezi sebou vyměňují spoustu informací. V novém experimentu japonských mykologů se ukázalo, že si předávají odlišné informace v závislosti na tom, jestli na ně dopadají kapky vody nebo moči. A tato komunikace je opravdu bleskurychlá.
