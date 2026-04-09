Země je křehká planeta, z těch pohledů běhal mráz po zádech, říkají astronauti

Křehkost planety Země v nezměrném vesmíru či krása úplného zatmění Slunce za odvrácenou stranou Měsíce patří k nejsilnějším dojmům, které popsali astronauti mise Artemis II novinářům dva dny před návratem na Zemi. Šéf mise Reid Wiseman za nejsilnější okamžik označil pojmenování měsíčního kráteru po své zesnulé ženě Carroll. Loď Orion se po obletu Měsíce vrací se spoustou zajímavých fotografií a příběhů, o něž se astronauti chtějí podělit s ostatními, řekl pilot Victor Glover.
Oba američtí astronauti se spolu s krajankou Christinou Kochovou a kanadským kolegou Jeremym Hansenem po obletu Měsíce vrací zpět k Zemi, přistát by měli v Tichém oceánu nedaleko kalifornského San Diega v sobotu okolo 02:00 středoevropského času. Jejich let je první výpravou k přirozené družici Země od roku 1972, kdy skončila série předchozích amerických misí Apollo.
Astronauti se spojili s médii při tiskové konferenci v noci na čtvrtek SELČ a novináři se jich ptali zejména na nejsilnější zážitky či pocity před plánovaným návratem.
„Běhal mi z toho mráz po zádech a potily se mi ruce,“ popisoval Wiseman zážitky z průletu kolem Měsíce či pohledu na rodnou planetu mizející za jeho odvrácenou stranou. Hansen podotkl, že Země působila jako „křehká planeta, téměř ztracená v prázdnotě a nezměrnosti vesmíru“, napsala agentura AFP.
Wiseman popisoval okamžik, kdy posádka požádala NASA o svolení pojmenovat jeden z měsíčních kráterů po jeho ženě Carroll, která zemřela na rakovinu v roce 2020. Jeho kolegové to podle Wisemana navrhli již během přípravy na misi a on jim řekl, že o to v tak emotivním okamžiku nedokáže sám požádat. Proto řídicí středisko o svolení požádal Hansen.
„V tu chvíli jsme se všichni rozplakali. Pro mě osobně to byl vrchol celé mise. Podle mě jsme v tu chvíli cítili nejsilnější pouto, byli nejvíc semknutí,“ řekl velitel posádky. Kochová podotkla, že jí po návratu bude chybět právě tato výjimečná blízkost dalších lidí, kterou během mise s mimořádným společným cílem zažívá. Měsíc obletěla jako první žena v historii.
Cesta tam a zase zpátky
Loď Orion se dostala 406 771 kilometrů od Země, čímž posádka překonala dosavadní rekord v největší vzdálenosti. Astronauti poslali prostřednictvím NASA na Zemi již množství zajímavých fotografií, včetně snímku označeného jako Západ Země, který ukazuje naši planetu zdánlivě zapadající za Měsíc. Další ze zveřejněných fotografií zachycuje úplné zatmění Slunce, které posádka sledovala, když Měsíc z jejího pohledu zakryl sluneční kotouč.
„Máme tolik dalších fotek, tolik dalších příběhů,“ popsal Glover, co čtveřice přiváží zpět na Zemi. Během dvou dní, které zbývají do přistání, nebude podle něho možné si zcela uvědomit, co vlastně zažil. „Budu o těchhle věcech přemýšlet a mluvit celý zbytek života,“ dodal první astronaut tmavé pleti, který obletěl Měsíc.