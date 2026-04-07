Artemis II obletěla Měsíc a vrací se k Zemi

Čtyři astronauti na palubě kosmické lodi Orion splnili hlavní cíl mise Artemis II. Dokázali proletět kolem Měsíce, vyfotografovali ho z odvrácené strany a nyní už směřují k Zemi, kde by měli přistát v noci z pátku na sobotu.
Mise Artemis II v noci na úterý završila historický sedmihodinový průlet kolem Měsíce. Šlo o první návrat lidstva k přirozené družici Země od mise Apollo 17 v roce 1972. Astronauti během průletu pořídili snímky odvrácené strany Měsíce.
Během plánované 40minutové ztráty signálu, když Orion proletěl za Měsícem, posádka fotografovala a popisovala terénní prvky, včetně impaktních kráterů, starodávných lávových proudů a povrchových trhlin a hřebenů, které se vytvořily v průběhu pomalého vývoje Měsíce. Sledovali také rozdíly v barvě, jasu a struktuře terénu, které poskytují vodítka pomáhající vědcům porozumět složení a historii měsíčního povrchu.
Astronauti NASA Reid Wiseman, Victor Glover a Christina Koch spolu s astronautem CSA (Kanadské kosmické agentury) Jeremym Hansenem během pondělí zapsali nový rekord v největší vzdálenosti od Země, kterou kdy člověk urazil, když překonali hranici 400 171 kilometrů od naší planety z mise Apollo 13.
Po pozorování odvrácené strany poblahopřál posádce Artemis II americký prezident Donald Trump v rozhovoru vysílaném v rámci pokračujícího živého přenosu NASA z této mise. Posádka také hovořila s administrátorem NASA Jaredem Isaacmanem a odpovídala na otázky ze sociálních médií.
Co bude dál
Kosmickou loď teď čeká návrat k Zemi. Tato cesta zabere celý zbytek pracovního týdne, posádka by měla přistát v noci na sobotu. Astronauti budou během zpátečního letu ověřovat techniku pro pozdější přistání lidské posádky na lunárním povrchu. To je nyní plánováno na rok 2028.
Artemis II používá při letu stejný manévr, jaký provedlo Apollo 13 poté, co exploze kyslíkové nádrže, následovaná nesmrtelnými slovy „Houstone, máme problém“, zmařila naději na přistání na Měsíci.
Tato trasa bez zastávek, známá jako lunární trajektorie s volným návratem, využívá gravitaci Země a Měsíce a snižuje tak potřebu paliva. Je to nebeská osmička, která nasměruje astronauty na cestu domů.