Z náklaďáku v USA utekly laboratorní opice. Mohou být infekční, varuje šerif


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Jasper County Sheriff's Department, Guardian, WHO

Skupina potenciálně nemocných laboratorních opic uprchla po dopravní nehodě na hlavní mezistátní dálnici v Mississippi. Místní policie upozornila, že ani po 24 hodinách se je nepodařilo všechny chytit. Dle výzkumného centra, které primáty poskytuje, uprchlí jedinci nakažliví nejsou. Transport laboratorních zvířat je rizikovou částí výzkumu, nemocná zvířata zatím nikdy nezpůsobila velkou epidemii, ale k drobnějším incidentům došlo.

O události informoval na sociální sítí Facebook šerifa okresu Jasper v úterý odpoledne. Uvedl, že na dálnici Interstate 59 došlo k nehodě nákladního auta, které převáželo laboratorní makaky rhesus.

Opice, které pocházely z Tulane University v New Orleans v Louisianě, byly podle šerifa nakaženy několika viry, včetně hepatitidy C a covidu-19, a představovaly tak potenciální zdravotní riziko pro lidi. „Opice váží přibližně dvacet kilogramů, jsou agresivní vůči lidem a k jejich manipulaci je nutné používat osobní ochranné prostředky,“ upozornil úřad šerifa s odkazem na řidiče nákladního vozu, který ho o tom informoval.

Rozporuplné informace

Tulane University, které by měly podle úřadů opice patřit, vydala v úterý večer vlastní vyjádření, v němž potvrdila, že zvířata opravdu pocházejí z Národního biomedicínského výzkumného centra při této instituci. Mluvčí řekl, že je škola poskytuje jiným výzkumným pracovištím k jejich bádání.

„Tito primáti patří jiné organizaci a nejsou nakažliví. Aktivně spolupracujeme s místními úřady a v případě potřeby vyšleme tým odborníků na péči o zvířata, aby pomohl,“ komentoval událost mluvčí.

Ještě v úterý odpoledne to vypadalo, že už uniká jen jediný makak, zbytek se podařilo policii chytit. V noci ale vydal úřad šerifa prohlášení, že stále chybí ještě tři makakové. Od té doby doposud žádné nové informace neposkytl.

Otázka bezpečnosti

Možné úniky laboratorních zvířat jsou velmi citlivým tématem, hlavně od dob pandemie covidu-19. Jedna ze dvou hlavních hypotéz totiž přisuzuje vznik pandemie právě úniku viru z laboratoře v čínském městě Wu-chan. Pro některé tajné služby jde dokonce o nejpravděpodobnější vysvětlení, z hlediska vědy ale chybí jakékoliv přímé důkazy, přičemž konkurenční teorie o přírodním původu viru má důkazů spoustu, byť nepřímých.

Covid má laboratorní původ, naznačuje nový výzkum. Studie, která to má dokazovat, je ale sporná
Ilustrační foto

Podle řady analýz představuje právě transport laboratorních zvířat jednu z nejrizikovějších částí biomedicínského výzkumu. Stále přitom platí, že uprchlá laboratorní zvířata zatím nikdy nezpůsobila velkou epidemii mezi lidmi. Došlo ale k celé řadě menších incidentů, při nichž opravdu nákazy unikly, zejména nevhodnou manipulací s těmito tvory.

Zřejmě nejznámější případ, kde je souvislost jasně prokázaná, pochází také z Číny. Roku 2004 došlo k několika případům nákazy virem SARS od nakažených zvířat z laboratoře. Tento incident měl sice jen omezený dosah, ale ukázal tehdy, jak nebezpečná může být manipulace s koronaviry.

K podobné, ale rozměry dokonce ještě větší katastrofě došlo už roku 1967 v Německu. Tehdy se při práci s laboratorními kočkodany obecnými nakazilo virem, který dostal později jméno marburg, pětadvacet lidí, sedm z nich zemřelo. Výsledky vyšetřování ukázaly, že opice dorazily do Evropy už nakažené z Ugandy.

Ebola může v lidech vydržet až pět let, varují vědci. Je to příčina současné epidemie v Guineji
Virus ebola

Třetí případ se odehrál ve městě Reston ve Virginii v USA. Roku 1989 se tam mezi kočkodany chovanými pro laboratorními účely začala rychle šířit neznámá nemoc a extrémně rychle je zabíjela. Smrtnost dosahovala takřka sta procent. Testy ukázaly, že se jedná o ebolu.

Když se zjistilo, že viru byli vystavení i lidé a někteří začínají projevovat příznaky chřipky, vypukla panika. Tehdy ale stálo při lidech štěstí – kočkodany zabíjel do té doby neznámý kmen eboly, který dostal jméno ebola Renton. Jde o jediný známý druh tohoto viru, který nenapadá člověka.

Všechny tři výše popsané případy vedly k zavádění nových pravidel i technologií, které mají snížit rizika přenosu na člověka. Tato pravidla také zpřísnila podmínky v laboratořích a nastavila lepší mezinárodní kontrolu jejich dodržování.

Z náklaďáku v USA utekly laboratorní opice. Mohou být infekční, varuje šerif

