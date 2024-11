Laboratorní podmínky nestačily. Vzorek z asteroidu Ryugu je kontaminovaný životem

Vzorky, které se před několika lety podařilo japonským vědcům odebrat z asteroidu Ryugu, se nepovedlo ochránit před znečištěním. Přes maximální snahu a použití toho nejlepšího vybavení jsou masivně kontaminované pozemskými mikroorganismy. Vyvolává to otázku, jestli je vůbec možné takové vzorky chránit lépe.

Vzorek, který se na Zemi dostal v hermeticky uzavřené komoře, byl otevřen v dusíku ve speciálně čisté místnosti s úrovní ochrany 10 000, což je nejpřísnější norma na počet jakýchkoliv částic v laboratorním prostředí. Cílem bylo zabránit kontaminaci, ať už Země něčím, co bylo součástí vzorku, ale i opačně –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ tedy aby pozemské částice „nekolonizovaly“ a neznehodnotily tak mimozemský vzorek. A to se podle nové studie nepodařilo.

Populační statistiky naznačují, že mikroorganismy pocházely spíše z pozemské kontaminace během fáze přípravy vzorku, než že by byly na asteroidu původní. Výsledky studie tedy naznačují, že pozemské mikroorganismy dokázaly prakticky okamžitě a bez problémů kolonizovat mimozemský materiál, a to přes nejpřísnější mechanismy jeho ochrany, jakých je současná věda a technika schopna.

Ještě před analýzou experti vzorek podrobili nano-rentgenové počítačové tomografii a pak ho zalili do bloku epoxidové pryskyřice pro skenovací elektronovou mikroskopii. Když pak vědci vzorky prozkoumali, zjistili, že je na nich život. Spousta života.

Vědci dodržovali při práci se vzorkem ta nejpřísnější známá pravidla – jednotlivé částečky se vzorky se vždy odebíraly dokonale sterilizovanými nástroji a byly okamžitě uloženy do vzduchotěsných nádob chlazených dusíkem.

Proč zkoumat vzorky kamení z vesmíru

Pokud by se opravdu podařilo objevit mimozemský život na asteroidech nebo uvnitř meteoritů, mělo by to zásadní dopady na pochopení vzniku a rozšíření života ve vesmíru. A v důsledku i na uvažování člověka o sobě samém.

Panspermie je hypotéza, která říká, že život může přežít i v meziplanetárním prostoru a že je tak díky tomu schopen se skrze něj pohybovat, třeba na povrchu asteroidů, komet nebo dalších těles. A mohl by tedy, podle hypotézy poprvé precizně popsané švédským chemikem a fyzikem Svante Arrheniem, cestovat mezi planetami. Zjednodušeně řečeno by tedy mohl pozemský život pocházet „odjinud“ a na naši planetu jen přicestovat.