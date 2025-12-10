Vědci popsali v srdci Prahy pro Česko nové druhy lišejníků a hub


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Botanický ústav Akademie věd, iNaturalist

Mohlo by se zdát, že hustě osídlená území velkoměst jsou spíše pouštěmi než oázami. Ale výzkumy ukazují, že to tak není: metropole totiž vytvářejí zcela nové ekosystémy, které mohou nabízet příležitosti spoustě druhů. A podle nového výzkumu se to týká i Prahy.

I v Praze se totiž podle výzkumu českých vědců stále dají objevit druhy, které zatím nebyly v tuzemsku zaznamenané. Nedávné průzkumy expertů Botanického ústavu Akademie věd se soustředily na dvě přírodní památky v metropoli – Kalvárii v Motole a Oboru Hvězda. Přinesly hned sedm takových nálezů. Šest z nich tvoří drobné, okem sotva postřehnutelné lišejníky, sedmým je ale poměrně nápadná houba, která na lišejnících roste jako parazit.

Kalvárie v Motole: Nové druhy i oranžový parazit

Přírodní památka Kalvárie se nachází v Praze-Motole, chráněná je od osmdesátých let dvacátého století. Má řadu jedinečných vlastností díky svému geologickému původu – skály totiž pocházejí z prvohor. A právě tady byl vůbec poprvé na území Česka zaznamenán lišejník Lepraria bergensis, který se vyskytuje na skalách i mechorostech a připomíná jemný šedavý prach.

Dva druhy českých lišejníků by mohly růst i na Marsu, naznačil výzkum
Džbánovka mechová (vlevo) a pukléřka pichlavá (vpravo)

Neméně pozoruhodný je podle pražských přírodovědců objev houby parazitující na lišejnících, která se jmenuje Erythricium aurantiacum. Tato poměrně nápadná mikroskopická houba vytváří na povrchu stélek jiných lišejníků drobné oranžové útvary – takzvané bulbily – o velikosti zhruba jedné desetiny milimetru. Také ona zatím nebyla v tuzemsku popsaná.

Obora Hvězda: Nečekané poklady na pískovcích a opukách

Další lokalitou, která skrývala pro vědce překvapení, je Obora Hvězda v Praze 6. Tento historický lesopark a chráněná přírodní památka vydal několik druhů, které zatím na našem území nikdy nikdo neviděl. Patří k nim například lišejníky Arthonia ligniaria a Verrucaria inornata, které osídlily zdejší pískovce. Další tři druhy tam vědci určili jen předběžně, což znamená, že si zatím nejsou jistí detaily. Jedná se o Thelidium subabsconditum, Verrucaria inaspecta a Verrucaria pilosoides, které stejně jako výše popsané druhy dosud nemají česká jména.

Tato trojice se vyskytuje na vápnitých substrátech, jako jsou některé zdejší pískovce a opuky. Obora Hvězda tak rozšířila národní seznam lišejníků rovnou o pět nových položek.

Poklady městské přírody

Celkové počty zaznamenaných lišejníků v obou lokalitách překvapily i samotné výzkumníky. „Na Kalvárii v Motole bylo zdokumentováno 222 druhů, v Oboře Hvězda 173. Každé z těchto míst tedy hostí alespoň desetinu všech druhů lišejníků známých z Česka,“ přiblížil Jiří Malíček z Botanického ústavu Akademie věd.

Lišejníky jsou z hlediska významu pro člověka pozoruhodné například svojí citlivostí na znečištěné ovzduší nebo změnou společenstev v závislosti na způsobu hospodaření v krajině. Jejich rozšíření a početnost vypovídají o historickém i současném stavu našeho životního prostředí.

„Zvláště fascinující je skutečnost, že i po dvou stoletích od prvních zaznamenaných sběrů lišejníků v těchto oblastech dochází stále k objevům zcela nových druhů pro naši přírodu. Tyto nálezy jsou důkazem, že chráněné přírodní památky ve městech nejsou pouhými rekreačními zónami – představují opravdové oázy biodiverzity, jejichž zachování má význam pro přírodu i poznání,“ dodal Malíček. 

„Naše lišejníky nejsou na potenci, nejezte je,“ prosí novozélandští botanici Číňany
Lišejník Xanthoparmelia scabrosa

Výběr redakce

Střety mezi Thajskem a Kambodžou vyhnaly z domovů půl milionu lidí

Střety mezi Thajskem a Kambodžou vyhnaly z domovů půl milionu lidí

10:36Aktualizovánopřed 37 mminutami
Vláda v demisi nebude přepracovávat rozpočet na rok 2026, řekl Hladík

Vláda v demisi nebude přepracovávat rozpočet na rok 2026, řekl Hladík

před 1 hhodinou
EU odložila zavedení emisních povolenek ETS 2

EU odložila zavedení emisních povolenek ETS 2

01:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ochotníci se dostali na seznam UNESCO

Ochotníci se dostali na seznam UNESCO

08:43Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Venezuelská opoziční politička se nezúčastní ceremonie k převzetí Nobelovy ceny

Venezuelská opoziční politička se nezúčastní ceremonie k převzetí Nobelovy ceny

před 3 hhodinami
„To není droga na fetování“. Soud řeší jednu z prvních smrtí po fentanylu v Česku

„To není droga na fetování“. Soud řeší jednu z prvních smrtí po fentanylu v Česku

před 5 hhodinami
Města zpřísňují pravidla pro výdejní boxy

Města zpřísňují pravidla pro výdejní boxy

před 5 hhodinami
USA vyslaly dva letouny nad Venezuelský záliv, nejblíž vzdušnému prostoru země

USA vyslaly dva letouny nad Venezuelský záliv, nejblíž vzdušnému prostoru země

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Vědci popsali v srdci Prahy pro Česko nové druhy lišejníků a hub

Mohlo by se zdát, že hustě osídlená území velkoměst jsou spíše pouštěmi než oázami. Ale výzkumy ukazují, že to tak není: metropole totiž vytvářejí zcela nové ekosystémy, které mohou nabízet příležitosti spoustě druhů. A podle nového výzkumu se to týká i Prahy.
před 1 hhodinou

Archeologové objevili vrak egyptské bárky luxusu, tance a nevázanosti

Archeologové našli u břehů egyptského města Alexandrie vrak luxusní rekreační bárky z antických dob, napsala agentura AFP s odvoláním na Evropský institut podmořské archeologie (IEASM). Stáří plavidla se odhaduje na dva tisíce let a potápěči ho objevili na dně moře u královského ostrova Antirhodos, kde se nacházel palác dynastie Ptolemaiovců a chrám zasvěcený egyptské bohyni Isis.
před 1 hhodinou

Český výzkum zaostává a bude to ještě horší, obávají se vědci škrtů

Vědecké instituce včetně Akademie věd si stěžují na stamilionové úspory ve vědě, které navrhuje vláda v demisi. Mohou podle nich ohrozit řadu kvalitních dlouhodobých projektů. Podle ministra pro vědu v demisi Marka Ženíška (TOP 09) vědcům peníze, které pomohou ve financování nepedagogických pracovníků ve školství, chybět nebudou.
před 18 hhodinami

Kouření se zapisuje do zubů. Stopy přežijí i staletí

Stopy kouření se zarývají hluboko do zubů kuřáků. A to tak intenzivně, že něco jako letokruhy lze v ústech najít i po letech.
před 19 hhodinami

Letošek může být s rokem 2023 druhým nejteplejším v historii měření

Letošek může být společně s rokem 2023 druhým nejteplejším rokem v dějinách měření. V úterý to uvedla meteorologická služba Evropské unie Copernicus, podle které se letošní listopad stal třetím nejteplejším v historii záznamů. Nejteplejším rokem v historii podle měření je rok 2024.
včera v 10:46

Na Chebsku se opět třese země. Zaznamenali to přístroje i lidé

Zemětřesný roj na pomezí Chebska a Sokolovska, který začal v listopadu, neutichá ani v prosinci. I v posledních dnech se některé otřesy dostaly nad magnitudo dva stupně. Poslední silný otřes byl zaznamenám automatickými stanicemi i v pondělí odpoledne. Od počátku letošního zemětřesného roje bylo podle ověřených dat Geofyzikálního ústavu Akademie věd zaznamenáno už jedenáct otřesů se silou nad dva stupně.
včera v 10:07

Africké kolonie tučňáků se za sotva dekádu zmenšily o 95 procent

Kde se ještě před dvěma dekádami rozléhalo kejhání desítek tisíc tučňáků, panuje dnes ticho. Ptáci většinou vyhladověli k smrti. Stalo se to poté, co u břehů Jižní Afriky, kde žili, zmizely sardinky.
8. 12. 2025

Česko je na prahu chřipkové epidemie

Tuzemsko stojí podle hlavní hygieničky Barbory Mackové na prahu chřipkové epidemie. Podle dat za minulý týden přibylo v Česku od týdne předchozího nemocných asi o šestinu, roste zejména počet nemocných dětí ve školním věku. Mezi různými infekcemi dýchacích cest se zvýšil podíl chřipky, pacientů za týden přibylo skoro o třetinu, uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ).
8. 12. 2025Aktualizováno8. 12. 2025
Načítání...