Vědci popsali rituál prováděný nejméně dvanáct tisíc let

Podle nového výzkumu jsou dvě lehce ohořelé, tukem pokryté tyče objevené v australské jeskyni důkazem pravěkého léčebného rituálu. V nezměněné podobě si ho předávalo víc než pět set generací domorodých obyvatel v průběhu posledních dvanácti tisíc let.

Některé moderní tradice a rituály jsou z hlediska historie velmi krátké: například vznik samostatného Československa se slaví jen něco přes sto let. Jiné jsou sice výrazně starší, ale jejich podoba se výrazně mění: lidé ze 17. století by asi jen těžko poznali moderní podobu Vánoc jako něco, co slavili oni. Ale v dějinách existovaly i rituály, které v prakticky nezměněné podobě fungovaly stovky generací. Jeden takový teď popsali vědci v Austrálii.

Dřevěné tyče, které archeologové našli už v osmdesátých letech devatenáctého století v malých ohništích, jsou důkazem existence rituálu, jenž se prostřednictvím ústní tradice sdílel nejméně od konce poslední doby ledové. Tedy asi dvanáct tisíc let neboli zhruba pět stovek generací. Vědci to popsali ve studii, která vyšla v odborném žurnálu Nature Human Behaviour.