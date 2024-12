Vědci našli v minerální vodě v několika evropských zemích věčné chemikálie

Vědci našli poprvé v minerální vodě v několika evropských zemích stopy takzvaných věčných chemikálií. Jde o kyselinu trifluoroctovou (TFA), která patří k takzvaným polyfluorovaným a perfluorovaným látkám (PFAS). Atomy těchto látek mají velmi silné vazby, a proto se tyto toxické chemikálie v přírodě a v lidském těle obtížně rozpouštějí. Ve světě se TFA nahromadila v množství, které odborníci označují za alarmující, napsal server The Guardian.

Vědci se domnívají, že kontaminaci vody způsobilo nadměrné používání pesticidů obsahujících TFA nebo sloučenin, které se na něj v životním prostředí mění. Sdružení evropských neziskových organizací Pesticide Action Network Europe zjistilo přítomnost TFA v deseti z 19 minerálních vod, a to v množství až 32krát vyšším, než je prahová hodnota.

„Nikdo to nehlídal a je to znepokojující, protože pijeme TFA. Je to daleko rozšířenější, než jsme si mysleli,“ řekla Angeliki Lysimachouová z Pesticide Action Network Europe. Výrobci minerálních vod podle odborníků nejsou na vině, dodala.