Věda má nové vysvětlení, proč samci kojí jen výjimečně

To přírodovědcům naznačilo, že stará dogmata o příčinách toho, proč samci nekojí, bude zřejmě nutné „překopat“. A tak se i stalo.

Novou teorii vymysleli biologové společně s matematiky. Tvrdí, že kojení jen jedním rodičem je nesmírně účinnou evoluční strategií, která u savců omezuje šíření škodlivých mikrobů.

První i druhá hypotéza

Když věda poprvé zjistila, že savčí samci mohou kojit, přišla v 70. letech 20. století s první hypotézou proč. Potomci by sice mohli mít z této výživy prospěch, ale žádnou výhodu by z toho neměli samci. U savců totiž nikdy nemůže mít otec jistotu, že potomek je jeho. To snižuje jejich evoluční snahu investovat velké prostředky do péče o potomstvo. Včetně kojení.

Tato hypotéza sice není úplně vyloučená, ale matematici z University of York teď přišli s novým pohledem, který se může s tím půl století starým zajímavě doplňovat.

V odborném časopise Nature Communications naznačují, že důvodem, proč samci savců nekojí, může být bohaté společenství mikrobů, které žije v mateřském mléce a které hraje důležitou roli při vytváření střevního mikrobiomu kojence.

Vytvořili matematický model podobný těm, které ukazovaly v době covidové pandemie šíření viru v populaci. Ten jejich ale simuluje, jak by kojení obou rodičů usnadnilo šíření mikrobů. Kojení pouze matkou tomu velmi účinně brání, protože funguje jako síto: přenesou se skrze něj jenom mikrobi, kteří mají na dítě pozitivní účinky.

Ani nejlepší otcové v říši zvířat nekojí

Zpochybnit starší hypotézu vědce napadlo, když se dostali k výzkumům těch druhů savců, které mají ty nejaktivnější otce v říši zvířat. Konkrétně se to týkalo drobné jihoamerické opice, která se jmenuje mirikina Azarova.

U tohoto druhu samci přebírají prakticky všechny role tradičně spojené s matkami. S mláďaty tráví asi osmdesát až devadesát procent času a samicím je předávají jen ke kojení. Mléko ale mláďatům ani přesto neposkytují.