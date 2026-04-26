V USA jsou dostupná lidská embrya na zakázku. Vědci varují před eugenikou


Děti na zakázku
Američtí rodiče se stále víc obracejí na soukromé firmy, které jim slibují dodat geneticky ideální embrya. Tyto děti by měly mít vyšší IQ, měly by se dožívat vyššího věku a měly by tedy mít v životě lepší šance než zbytek populace. Experti na etiku to považují za znepokojivé.

Dokonalé dítě už pro dostatečně bohaté Američany nemusí být jen sen. Vznikl tam totiž start-up, který nabízí budoucím rodičům, aby si vybrali, jakého chtějí mít potomka. Zákazníci si zvolí z embryí počatých umělým oplodněním a rozhodují se pak podle kritérií genetického profilu, na jehož základě firma slibuje budoucí zdravotní odolnost, výšku, barvu očí, a dokonce i inteligenci budoucího potomka.

Autoři start-upu sice ve své komunikaci hovoří o rodičovské optimalizaci, ale kritici v tom vidí eugeniku a překračování rovnou celé řady etických norem. Tyto „vyvolené“ děti už totiž existují.

Eugenika je kontroverzní vědní obor a soubor praktik zaměřených na „zušlechtění“ lidského genofondu, často s cílem zvýšit inteligenci či zdraví populace. Rozlišuje pozitivní eugeniku (podpora plození „vhodných“ jedinců) a negativní eugeniku (zabránění plození „nevhodných“), která v minulosti vedla k nuceným sterilizacím a nacistickým zločinům.

„Nejvíc mě zajímal potenciál IQ“

Třeba Daxovi je pět týdnů. V Kalifornii ho gay páru porodila náhradní matka. Budoucí rodiče si z dvanácti embryí vybrali právě jeho – na základě dat ho považují dle svých kritérií za nejslibnějšího. Sekvence jeho genomu ukázala, že by měl dorůst výšky 190 centimetrů, dožít se o dva roky víc, než je americký průměr, a mít IQ nejméně 146. Právě inteligence byla pro jeho rodiče klíčová.

„Nejvíc mě, upřímně řečeno, zajímal potenciál IQ,“ uvedl rodič Daxe Arthur Zey. „Snažíme se v této záležitosti minimalizovat možnost náhody.“ Pořídit si dítě, které bude patřit k tomu zlomku lidské populace s naprosto výjimečnou inteligencí za hranicí geniality, bylo pro programátora Zeye zcela zásadní. Etické otázky ohledně náhradního mateřství, samotného výběru embrya nebo osudu jedenácti zbylých uměle oplodněných vajíček neřešil. A ani nemusel – v USA je totiž tohle všechno legální, na rozdíl od mnoha jiných zemí, kde legislativa takto volné nakládání s lidskými embryi neumožňuje.

Ve Spojených státech díky tomu mohou podnikat společnosti, které potenciálním rodičům nabízí mnoho embryí vytvořených – dle jejich tvrzení – na základě detailního scanu DNA. Zákazníky přesvědčili, že jsou schopni například určit, s jakou pravděpodobností dítě z konkrétního embrya onemocní některou nemocí.

„Cílem je mít zdravé a úspěšné dítě. Zajistit mu pro život všechny výhody, ať už si je definujete jakkoliv,“ popisuje argumenty budoucích rodičů ředitel laboratoře testující embrya Justin Schleede.

Na tato slova slyšeli také manželé Marshall a Victoria Fritzovi. Nemají potíže s početím, nechtějí ale, aby jejich dítě trpělo diabetem prvního typu, což je nemoc, jež snižuje kvalitu života Victorii. Proto si vybírají z embryí vzniklých laboratorním oplodněním. Budoucí rodičku to nicméně přivedlo k úvahám o jejím vlastním životě.

„Moji rodiče by si mě možná nevybrali. Já sama bych nejspíš výběrovým řízením neprošla,“ uvedla. Victoria si uvědomuje, že lidé mohou prožít krásný a naplněný život i bez dokonalého zdraví. Přesto je rozhodnutá pokusit se potomkovi zajistit na základě pravděpodobnosti nejjednodušší cestu.

Kde zůstala etika?

Odborníci na bioetiku, kteří se zabývají otázkami morálky v medicíně, biologii a při nakládání s živými tvory ale před cestou, na kterou se vydali Američané, varují. Mluví o tom, že se mohou snadno dostat na kluzkou plochu. „Jakmile jednou ukážete, co všechno technologie dokáže, vznikne požadavek na úpravu DNA. Už teď víme o společnostech, které se o to pokoušejí,“ varuje bioetička Vardit Ravitská.

Etici, na rozdíl od komerčních vědců, si kladou také otázky o vztazích mezi dítětem a rodiči. Řeší, jaké budou důsledky toho, kdyby potomek nesplnil všechny požadavky, které na něj rodiče mají a za co draze platí.

Tohoto dilematu si je dobře vědomý i Arthur Zey. „Co když vyroste a nebude geniální? Budu zklamaný? Ano, trochu,“ připouští. Problém je v tom, že přes obrovský pokrok ani dnes nejsou ještě technologie zdaleka perfektní a k neomylnosti ještě vědci ani nemíří.

Geny navíc nejsou všechno. Dax i ostatní vybraná embrya budou potřebovat k tomu, aby se stali dobrými lidmi, mnohem víc než jen grafy ukazující genetický potenciál.

Aktuálně z rubriky Věda

V USA jsou dostupná lidská embrya na zakázku. Vědci varují před eugenikou

Američtí rodiče se stále víc obracejí na soukromé firmy, které jim slibují dodat geneticky ideální embrya. Tyto děti by měly mít vyšší IQ, měly by se dožívat vyššího věku a měly by tedy mít v životě lepší šance než zbytek populace. Experti na etiku to považují za znepokojivé.
Před čtyřiceti lety došlo ke katastrofě v Černobylu

Katastrofa v jaderné elektrárně Černobyl v dubnu 1986 zničila rozsáhlé území v Sovětském svazu, vyvolala na desítky let strach z atomu a měla i mnoho dalších negativních dopadů na celou Evropu.
Fotbalové mistrovství vyprodukuje obří emise. Samo se potýká s nepřízní klimatu

Mistrovství světa ve fotbale (MS) v roce 2026 bude v mnoha ohledech přelomové. Poprvé se odehraje ve třech zemích současně – Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Poprvé se ho zúčastní 48 týmů, které se utkají ve 104 zápasech, místo 32 týmů a 64 utkání. Tento „největší šampionát historie“ může být zároveň i klimaticky nejproblematičtější. Odhady naznačují, že celková uhlíková stopa turnaje přesáhne devět milionů tun emisí odpovídajících ekvivalentu oxidu uhličitého. To je výrazně více než u předchozích šampionátů, a to téměř o dvojnásobek.
„Krakeni" z vrcholu potravní pyramidy mění představy o pravěkých mořích

Japonští vědci díky kombinaci několika moderních technologií popsali druh druhohorní chobotnice, která mohla svými rozměry přinejmenším soupeřit s největšími obratlovci své doby. Tento agresivní predátor navíc disponoval nečekaně vysokou inteligencí.
Makakové žerou na Gibraltaru kvůli jídlu od turistů hlínu, zjistila nová studie

Zatímco ve volné přírodě jedí makakové téměř výhradně rostliny a občas si přilepší třeba drobným hmyzem, na Gibraltaru konzumují sušenky s čokoládou, zmrzlinové kornouty či brambůrky. A aby pomohli svému trávicímu traktu vypořádat se s cukry a tuky z lidských svačin, pojídají gibraltarští makakové hlínu. Zjistila to studie vědců převážně z Cambridgeské univerzity publikovaná v časopise Nature, o níž informoval španělský deník El País.
Vědci studují, jak komunikují děti s kochleárním implantátem

Podpořit vývoj řeči u dětí s kochleárním implantátem. To je cíl českého výzkumu, který se zaměřil na předškoláky se sluchovou vadou. Právě tento věk je klíčový pro rozvoj komunikace kvůli nástupu do školy.
V Číně odhalili naleziště bizarních tvorů z hlubin času

Čínsko-britský výzkum v jihozápadní Číně objevil rozlehlé naleziště fosilií, které pomáhá mnohem lépe pochopit, jak vypadal život na Zemi v době před více než půl miliardou let. Objev podle autorů posunuje do vzdálenější minulosti vznik složitějších forem života.
Postižený papoušek se stal vládcem. Vymyslel totiž neporazitelný styl boje

Novozélandský papoušek, kterému dali vědci jméno Bruce, je takovou papouščí kombinací Stephena Hawkinga a Chucka Norrise. Přes vážné tělesné postižení dokáže díky své inteligenci v soubojích porazit jakéhokoliv nepřítele. Stal se tak dominantním samcem ve svém hejnu.
