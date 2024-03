V Pompejích našli zachovalou fresku s motivem z řecké mytologie a další dekorace

„Z restaurátorských prací a vykopávek v Domě Lédy v Pompejích se vynořil mytologický obraz dvou uprchlíků na moři, Frixose a Hellé,“ přiblížil ředitel naleziště Gabriel Zuchtriegel a zveřejnil fotografii fresky . „Je to nádherná freska, zachovalá, ve výborném stavu. Je to krásné dílo, co do barevnosti, živosti i provedení,“ doplnil Zuchtriegel při prezentaci nálezu.