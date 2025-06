V nejstarším městě světa mohl fungovat určitý matriarchát, naznačuje studie

Zjednodušeně řečeno: tamní domácnosti se utvářely podle nějakých pravidel, která se ale neřídila příbuzenskými vztahy. Ale jakými? To je u kultury, která ještě neznala a nepoužívala písmo, složité říct. Byly nejdůležitější kulturní, ekonomické, anebo sociální faktory? Výzkum, na kterém Rosenstocková pracovala, se to pokusil zjistit: pomocí archeogenetiky popsat příbuzenské vztahy mezi obyvateli domů.

Ukázalo se, že lidé pohřbení ve stejné budově byli příbuznější po ženské linii než po mužské. „To naznačuje, že ženy byly ve vytváření nových domácností důležitější,“ konstatuje vědkyně. Co z toho podle ní vyplývá? „Dalo by se to nazvat matriarchátem na úrovni domácností, ale není to tak docela matriarchát ve smyslu, že by ženy držely moc.“

Žili tedy obyvatelé Catal Huyuku ve společnosti, kde dominovaly ženy? „Už první člověk, který na tomto místě kopal, James Mellaart, měl podezření, že ženy byly v Catal Huyuku velmi důležité – myslel si to především na základě nalezených ženských figurek a dalších předmětů,“ říká Rosenstocková. Ženy totiž byly na tomto sídlišti pohřbené vedle bohatších hrobových předmětů než muži – to je další argument pro jejich vyšší postavení. Rosenstocková dodává: „A teď, o několik desetiletí později, byly pomocí materiálu z nových vykopávek a nejmodernějších vědeckých metod odhaleny další skutečnosti.“

To vyvolává další otázky. Kdy a proč se v Evropě s postupujícím neolitem zvýšila role mužů a příbuzenských vztahů? A jaký byl další vývoj v západní Asii? Na ně ale věda zatím odpovědi nedává.