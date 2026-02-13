V Egyptě našli skalní malby staré až deset tisíc let

Objev na egyptském poloostrově Sinaj ukazuje místo, které bylo obýváno a navštěvováno celou řadou kultur během doby deseti tisíc let. Archeologové musí rozsáhlé území rychle prostudovat, vše zdokumentovat a pak analyzovat, protože se tam má stavět turistický projekt.
Archeologové objevili na Sinaji naleziště skalního umění starého až 10 tisíc, oznámilo egyptské ministerstvo turismu a památek. Lokalita se nachází na náhorní plošině Umm Irák a skrývá sto metrů dlouhý skalní převis, na kterém jsou rozmanité rytiny a malby. Ty umožňují sledovat vývoj uměleckého projevu od pravěku až po islámské období, uvedl resort, který na sociální síti Instagram zveřejnil několik fotografií.
Vzhledem k chronologické rozmanitosti umělecké tvorby lze skálu považovat za „přírodní muzeum pod širým nebem“, uvedl generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Egypta Hišám Lajsí.
Strop převisu pokrývá velký počet maleb zvířat i symbolů provedených červenou barvou a také mladší nápisy v arabštině a nabatejštině. Některé rytiny pak poodhalují způsob života a ekonomické aktivity prvních lidských společenství.
Uvnitř převisu byly nalezeny zvířecí výkaly, zbytky ohnišť a opracované kameny, které jsou důkazem toho, že místo dlouho sloužilo jako úkryt.
Lokalita se nachází na jihu Sinajského poloostrova, kde egyptská vláda buduje turistický megaprojekt v oblasti hory svaté Kateřiny. Ta je důležitým místem křesťanského poutnictví, a to navzdory odporu místního obyvatelstva tvořeného převážně beduíny.