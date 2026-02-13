V Egyptě našli skalní malby staré až deset tisíc let


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, Ministry of Tourism and Antiquities

Objev na egyptském poloostrově Sinaj ukazuje místo, které bylo obýváno a navštěvováno celou řadou kultur během doby deseti tisíc let. Archeologové musí rozsáhlé území rychle prostudovat, vše zdokumentovat a pak analyzovat, protože se tam má stavět turistický projekt.

Archeologové objevili na Sinaji naleziště skalního umění starého až 10 tisíc, oznámilo egyptské ministerstvo turismu a památek. Lokalita se nachází na náhorní plošině Umm Irák a skrývá sto metrů dlouhý skalní převis, na kterém jsou rozmanité rytiny a malby. Ty umožňují sledovat vývoj uměleckého projevu od pravěku až po islámské období, uvedl resort, který na sociální síti Instagram zveřejnil několik fotografií.

Vzhledem k chronologické rozmanitosti umělecké tvorby lze skálu považovat za „přírodní muzeum pod širým nebem“, uvedl generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Egypta Hišám Lajsí.

Na počátku umění byla červená pastelka. Vědci našli nejstarší skalní malby světa
Nejstarší umění světa

Strop převisu pokrývá velký počet maleb zvířat i symbolů provedených červenou barvou a také mladší nápisy v arabštině a nabatejštině. Některé rytiny pak poodhalují způsob života a ekonomické aktivity prvních lidských společenství.

Uvnitř převisu byly nalezeny zvířecí výkaly, zbytky ohnišť a opracované kameny, které jsou důkazem toho, že místo dlouho sloužilo jako úkryt.

Lokalita se nachází na jihu Sinajského poloostrova, kde egyptská vláda buduje turistický megaprojekt v oblasti hory svaté Kateřiny. Ta je důležitým místem křesťanského poutnictví, a to navzdory odporu místního obyvatelstva tvořeného převážně beduíny.

Tabulová hora na Pálavě byla v pravěku hustě osídlená. Dle artefaktů ji zničila neznámá válka
Pohled na Tabulovou horu

Výběr redakce

Sněmovna schválila odklad superdávky

ŽivěSněmovna schválila odklad superdávky

04:47Aktualizovánopřed 28 mminutami
Incidentů na železnici neubývá. Drážní úřad chce zvýšit bezpečnost

Incidentů na železnici neubývá. Drážní úřad chce zvýšit bezpečnost

před 1 hhodinou
Reálné příjmy domácností začaly v roce 2024 opět růst

Reálné příjmy domácností začaly v roce 2024 opět růst

před 4 hhodinami
Desítky premiérů i prezidentů. Bezpečnostní konference v Mnichově startuje

Desítky premiérů i prezidentů. Bezpečnostní konference v Mnichově startuje

před 5 hhodinami
USA opouštějí vědecký argument v přístupu ke klimatu

USA opouštějí vědecký argument v přístupu ke klimatu

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu, řekl Babiš na summitu EU

Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu, řekl Babiš na summitu EU

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Američané dál hledají cesty k venezuelské ropě, těžaři ale zůstávají obezřetní

Američané dál hledají cesty k venezuelské ropě, těžaři ale zůstávají obezřetní

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

V Egyptě našli skalní malby staré až deset tisíc let

Objev na egyptském poloostrově Sinaj ukazuje místo, které bylo obýváno a navštěvováno celou řadou kultur během doby deseti tisíc let. Archeologové musí rozsáhlé území rychle prostudovat, vše zdokumentovat a pak analyzovat, protože se tam má stavět turistický projekt.
před 1 hhodinou

USA opouštějí vědecký argument v přístupu ke klimatu

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek odstoupila od vědeckého stanoviska, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a odstranila tak základ pro federální klimatické předpisy. Jedná se o dosud nejagresivnější krok administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa zaměřený na omezení boje proti změně klimatu, píší agentury AP a Reuters.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Cestu miniaturních vačnatců do mateřské kapsy se vědcům poprvé podařilo natočit

Něco málo přes dva centimetry měří vzdálenost, kterou musí urazit mláďata vakomyši tlustoocasé, která se potřebují po porodu dostat do vaku. Vědcům se to teď podařilo poprvé zachytit na video a zjistili při tom o tomto druhu mini predátora spoustu zajímavého.
před 18 hhodinami

Švýcarští inženýři stvořili robota z mrtvých těl krevet

Místo kovu ocasy krevet. Tak vypadá nový robotický systém vytvořený vědci ze Švýcarska, který umí jemně uchopovat různé předměty, ale když je zapotřebí, tak dokonce i plave.
před 23 hhodinami

Čínské znečištění vzduchu skrylo dvanáct procent globálního oteplování. Teď je pryč

Číně se podařilo snížit své znečištění ovzduší natolik, že to přispělo k oteplování planety. Ukázal to nový model, který popsal, jak se to stalo a jak složitý je to systém.
včera v 10:39

Velkou část uhlí a plynu může dle analýzy nahradit geotermální energie

Nová zpráva analytické společnosti Ember ukazuje, že technologický pokrok v oblasti hlubinného vrtání má potenciál proměnit geotermální energii z okrajového v jeden z hlavních zdrojů energie. Mohla by poskytnout stabilní, neustále dostupnou alternativu k fosilním palivům za méně než sto eur za megawatthodinu – což je cena elektřiny z uhlí a plynu.
včera v 09:00

Podlézat Trumpovi byla chyba. Chce se zapsat do učebnic, tvrdí oceněný vědec

Starý řád končí a nový ještě neexistuje – tvrdí expert na zahraniční politiku Michal Smetana z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Je čerstvým laureátem Ceny Neuron pro nadějné vědce a ve své práci zkoumá, jak lidé reagují na hrozby a jak funguje strach. Současná doba podle něj přeje autoritářským osobnostem typu Donalda Trumpa. Další vývoj mezinárodní politiky se teď prý nedá vůbec předpovídat – může vést k většímu ozbrojenému konfliktu, ale i k menším střetům, po kterých se společnost adaptuje na nový systém.
včera v 06:30

Americké úřady odmítly posoudit mRNA vakcínu proti chřipce

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) odmítl posoudit žádost farmaceutické společnosti Moderna o schválení její nové vakcíny proti chřipce. Píší o tom agentury s odvoláním na úterní oznámení společnosti.
11. 2. 2026
Načítání...