V čenichání vynikají i psí „laikové“, ukázala studie

Maďarští vědci zkoumali, jaká psí plemena mají lepší schopnost najít potravu čistě pomocí čichu. Ukázalo se, že příliš velkou roli nehraje to, zda se plemeno řadí mezi stopaře, ovčácké psy, nebo k jiné specializaci. Blýskli se bíglové a border kolie.

Autoři studie prozkoumali schopnosti více než pěti stovek psů nejrůznějších plemen. Je to sice omezený vzorek, ale přesto větší, než bývá u podobných složitých výzkumů běžné. Za analýzou stojí etologové z Univerzity Eötvöse Loránda v Budapešti.

Dobrota v květináči

K posouzení čichových schopností psů vědci použili Natural Detection Task, jednoduchý vyhledávací úkol, který sami vyvinuli a mají ho otestovaný v praxi na jiných výzkumech v minulosti, a to konkrétně u vlků. Cílem psů (a předtím vlků) bylo najít dobrotu ukrytou v jednom z květináčů, které stály v řadě vedle sebe.

Výhodou tohoto pokusu bylo, že psi nemuseli absolvovat žádný specializovaný výcvik, vědci jen využili zcela přirozenou motivaci hledat jídlo. Aby to nebylo tak snadné, měl test tři úrovně složitosti, kdy vědci kladli zvířatům do cesty nejrůznější překážky, které jim čenichání znesnadňovaly.

Během testu experimentátor – aniž by sám věděl, kde se skrývá potrava – sledoval, jestli pes spontánně označuje květináč: olizuje ho, pokládá na něj tlapu, šťouchá do něj čumákem nebo do něj packou strká.