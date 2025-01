Tajná laboratoř vyvíjí pro britskou armádu kvantové hodiny

„Zkoušení této nové, průlomové technologie by mohlo nejen posílit naše operační schopnosti, ale také podpořit pokrok v průmyslu, posílit náš vědecký sektor a podpořit vysoce kvalifikovaná pracovní místa,“ uvedla ministryně pro obranné zakázky Maria Eagleová. Zařízení vzniká v přísně tajné laboratoři Defence Science and Technology Laboratory (Dstl).

Kvantové hodiny, jejichž vývoj britská armáda financuje, jsou tak přesné, že během miliard let se zpozdí o méně než jednu sekundu. To „umožní vědcům měřit čas v bezprecedentním měřítku“, uvedlo ministerstvo v prohlášení.

Ministerstvo obrany také uvedlo, že budoucí výzkum „povede ke zmenšení rozměrů této technologie, což umožní její masovou výrobu a miniaturizaci, čímž se odemkne široká škála aplikací, například využití ve vojenských vozidlech a letadlech“.

K čemu jsou kvantové hodiny

Tato technologie by podle armády měla snížit závislost na systému GPS, který „mohou protivníci narušit a zablokovat“, dodalo ministerstvo. V současné době existuje spousta důkazů toho, jak je GPS narušitelná – zejména z konfliktu na Ukrajině.

Nejedná se o světové prvenství, protože Coloradská univerzita v Boulderu vyvinula kvantové hodiny už před 15 lety ve spolupráci s americkým Národním institutem pro standardy a technologie. Jde ale o „první zařízení svého druhu, které bylo postaveno ve Velké Británii“, uvádí se v prohlášení. Armáda podle této zprávy doufá, že by přesnou technologii mohla začít využívat už během příštích pěti let.

Kvantové jevy v reálném světě

Kvantové jevy jsou mnohdy lidským „selským rozumem“ nepochopitelné a nedávají moc smysl. Ale prokazatelně fungují, a hlavně se dají využít. V tomto případě hodiny využívají kvantovou mechaniku – fyziku hmoty a energie v atomovém a subatomárním měřítku – k měření času s nebývalou přesností pomocí měření energetických fluktuací uvnitř atomů.

Přesné měření času má zásadní význam mimo jiné pro satelitní navigační systémy, mobilní telefony a digitální televizi a může otevřít nové hranice ve výzkumných oblastech, jako je kvantová věda.

Kvantové století

Společnosti a vlády po celém světě chtějí využít obrovského potenciálu, který by jim kvantová technologie mohla přinést. Společnost Google minulý měsíc představila nový kvantový výpočetní čip, který by podle ní dokázal za několik minut zvládnout to, co by předním superpočítačům trvalo stovky miliard let.