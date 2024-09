Statik radí, jak zachránit dům po povodni

Právě v těchto dnech se lidé vrací ke svým zaplaveným domům a snaží se z nich udělat znovu místa vhodná k bydlení. Může to přinést rovnou několik rizik, která souvisejí s tím, jak moc jsou stavby poškozené.

Při návratu na zaplavená území by se lidé měli držet celé řady pravidel, zejména bezpečnostních a hygienických. Jsou popsaná zde:

Samotný návrat k zaplavené stavbě by měl začít vizuální kontrolou. To znamená obyčejným pohledem na dům, jestli v něm nejsou trhliny nebo výraznější deformace vodorovných konstrukcí. Doporučuje se také zkontrolovat, jestli nejsou vodou podemleté základy, a nezapomenout ani na okolí – také to může být velkou vodou postižené natolik, že může ohrozit samotnou stavbu. Konkrétně se jedná například o podemleté svahy, spadlé stromy, kaverny vymleté vodou a další podobná rizika.

Rizikové stavby potřebují hlubší kontrolu

Zvláštní pozornost si zaslouží starší budovy, u nichž se dá předpokládat například nižší pevnost zdiva, ale také domy, které jsou teprve rozestavěné. Plus samozřejmě i takové stavby, které utrpěly mimořádné zatížení například nerovnoměrným stoupáním vody nebo nárazem vodou unášených předmětů, třeba automobilů nebo padlých stromů.

Problematické jsou, jak ukázaly velké povodně v minulosti, domy z nepálených cihel, takzvaných vepřovic. A také různé zvláštní konstrukční systémy zhotovené svépomocí, což jsou typicky stavby z materiálů původně neurčených jako stavební materiál, obezdívané dřevěné domy a různé improvizované stavby.

Naopak zejména budovy železobetonové bývají zpravidla v pořádku, stejně tak i budovy ze zdiva vyšších pevností a budovy, kde voda nevytvořila významné zatížení – tedy neproudila, nehromadila se a konstrukce zaplavovala rovnoměrně a v delším časovém horizontu a rovnoměrně i odtekla.

Při pochybnostech konzultovat odborníky

Podle statika Václava Jandáčka je vhodné věnovat pozornost stavbám se změnou konstrukčního systému, stavbám subtilním a stavbám se speciálními konstrukcemi.