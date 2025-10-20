Spojené státy jsou najednou země, kam nikdo nechce, řekl nobelista Ambros

Hostem pořadu Hyde Park Civilizace byl laureát Nobelovy ceny za medicínu Victor Ambros. Kromě vzpomínek na svou kariéru hovořil také o budoucnosti vědy ve Spojených státech.
„Po (loňských) volbách jsem si myslel – a říkal jsem to lidem – že tohle bude zkouška pro celou zemi a uvidíme, jak to zvládneme. Ale vůbec jsem si neuměl představit, jak drastická ta změna bude,“ komentoval současnou situaci v USA a americké vědě Ambros.
Politická situace, která nastala v zemi po zvolení Donalda Trumpa prezidentem, má podle něj silné dopady i na vědu. „Nejdřív jsem si myslel, že ti lidi jsou prostě neschopní, že nevědí, co dělají. A říkal jsem si, že možná bychom mohli zajistit, že nás ta administrativa začne poslouchat, když jim říkáme ne, tohle je špatně, tohle nebude fungovat.“
A právě v tom se zmýlil, přiznává dnes. „Během těch měsíců jsem si uvědomil na základě toho, co dělají, že ne. Že to dělají schválně,“ řekl muž, který objevil mikroRNA a popsal její roli v genetice. „Tihle lidi naprosto záměrně rozebírají celou vědu ve Spojených státech, a to navzdory tomu, nebo možná právě proto, že jsme byli světovým lídrem a lidi chtěli jezdit do Spojených států z celého světa.“
Podle Ambrose celý svět Americe vědu záviděl, mladí i zkušenější experti chtěli v týmech v USA pracovat. Viděl to i na svém vlastním týmu, kde byla polovina členů ze zahraničí. „A najednou jsme země, kam nikdo nechce, a spousta lidí má pocit, že musí odejít, protože se bojí,“ popisuje vědec změnu, která se odehrála během několika měsíců.
Problémem podle něj dnes je už i pouhá komunikace. „My už se obáváme říct, co si myslíme o situaci ve Spojených státech,“ konstatuje Ambros.
Vznik fašistického státu
Ambrosova rodina pochází z východní Evropy, jeho otec se narodil ve Vilniusu a po druhé světové válce uprchl z Polska za oceán. Samotný vědec současnou situaci v USA srovnává s tím, jak vznikal fašismus v Evropě. „Tohle je úplně přesně podle příručky, jak vytvořit fašistický stát. Oni jedou podle příručky, oni ji vlastně napsali – jmenuje se to Projekt 2025. A je to naprosto otevřeně, záměrně, neskrývaně fašistický projekt,“ prohlásil vědec.
Cítí mezi vědci obavy a strach, protože kroky k potlačení vědeckého přístupu jsou velmi viditelné. „Oni konkrétně řekli, kde mohou ublížit. Řekli: Můžeme vám zastavit financování, můžeme vás sebrat na ulici a nikdo nebude vědět, kde jste.“ Podle Ambrose se vědci z jiných zemí působící v USA pravděpodobně bojí mnohem víc než on sám.
„Oni teď dělají rozhodnutí, kterými v podstatě do každé úrovně agentury, která financuje vědu, zavedou své aparáty, což napodobuje sovětskou vědu. Nechci urazit nikoho, kdo je fanoušek sovětské vědy, ale z té prakticky nic nevylezlo,“ doplňuje. USA podle něj teď tento model napodobují a možná s podobným výsledkem: „Bojím se, že si takhle ve Spojených státech nejenže vyčerpáme kapacity, ale my si ‚otrávíme studnu‘,“ dodává Ambros.