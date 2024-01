Rok 2024 bude z hlediska klimatu a počasí složitý. Lidstvo poprvé vplouvá „do neprobádaných vod“

Loňský rok se stal globálně nejteplejším v historii pozorování. Průměrná teplota vzduchu u povrchu dosáhla odchylky +1,48 °C vůči předindustriální éře, tedy období let 1850–1900, kdy se ještě naplno nerozjelo spalování fosilních paliv a přeměna přirozených povrchů vlivem lidské činnosti. Oproti dosud nejteplejšímu roku 2016 bylo vloni o 0,17 °C tepleji. Od června do konce roku byl každý měsíc nejteplejším měsícem. A deset nejteplejších let v historii nastalo od roku 2014. Co to znamená pro letošní rok?

Jedním z důležitých faktorů je vývoj jevu El Niño, který aktuálně zřejmě dosahuje svého vrcholu. V následujících měsících začne slábnout a drtivá většina modelů se shoduje, že během jara jeho „epizoda“ skončí a nastane takzvaná neutrální fáze (tedy ani El Niño, kdy je na východě tropického Pacifiku tepleji, ani La Niña, kdy je naopak chladněji). Tím pádem jeho oteplující vliv na atmosféru sice skončí, ale dozvuky se budou projevovat ještě se zpožděním – není tak úplně vyloučeno, že letošek nakonec bude ještě teplejší než rok loňský. Nahrává tomu například stále rekordně vysoká povrchová teplota světových moří a oceánů. A rovněž teplota vzduchu, navzdory aktuálně podprůměrným hodnotám v Evropě, zůstává na tuto roční dobu rekordní.