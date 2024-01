V pravěku zkolabovala kvůli změně klimatu část antarktického ledovce. Vědci našli důkaz v krvi chobotnic

Když se zhruba před 100 tisíci lety zhroutil mohutný západní ledový příkrov Antarktidy, otevřelo to v oceánu spojení mezi trojicí moří kolem nejjižnějšího kontinentu. Díky tomu se dokázala zvířata dostat na místa, kam desetitisíce let předtím nemohla. Vědecký výzkum expertů z University of Wisconsin-Madison ukázal, že důkazy o tomto procesu se dají dohledat v DNA některých zvířat, konkrétně chobotnic Pareledone turqueti - české jméno nemají.

Populace těchto chytrých bezobratlých tvorů do té doby žily odděleně. Kolaps ledového příkrovu ale umožnil dlouho odděleným populacím, aby se znovu potkaly a začaly se křížit. V tom pokračovaly po celé tisíce let, až do doby, než se díky ochlazování příkrov neobnovil - pak se zase ocitly separované. Tato studie, která vyšla v odborném žurnálu Science se nesnaží jen rekonstruovat pravěký proces, ale dívá se i do budoucnosti; posiluje obavy, že v blízké budoucnosti může opět dojít k významnému zvýšení hladiny moří na Zemi.

Co se stalo v pravěku, nezůstane v pravěku

Asi před 129 tisíci až 116 tisíci lety přišlo teplé období - takzvaný poslední interglaciál. Během něj nastala na Zemi krátká přestávka v době mezi několika miliony let dob ledových. Průměrná teplota na planetě tehdy byla asi o 0,5 °C vyšší než dnes a hladina oceánů byla asi o 5 až 10 metrů vyšší - podle většiny teorií právě kvůli tomu, že zkolaboval výše popsaný západoantarktický ledový příkrov.

Geologické důkazy naznačují, že k tomuto kolapsu došlo nejméně jednou za posledních několik milionů let - zřejmě právě během posledního meziledového období. Studium chobotnic tomu dalo silné podpůrné argumenty.