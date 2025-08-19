Lidé, kteří pravidelně konzumují kofein, mají po šálku kávy nebo jiného kofeinového nápoje obvykle lepší náladu. Tento účinek je přitom mnohem výraznější ráno než později během dne. Tento závěr vyplývá z nové studie vědců z Bielefeldské univerzity a Univerzity ve Warwicku, která vyšla v odborném časopise Scientific Reports.
Ranní káva výrazně zlepšuje náladu, ukázal terénní výzkum
Účastníci terénní studie uvedli, že ve dnech, kdy kávu po ránu pili, se cítili výrazně šťastnější a nadšenější ve srovnání s jinými dny ve stejnou hodinu, kdy kávu ještě neměli.
Vědci našli také souvislosti s negativními náladami, jako je smutek a rozrušení, i když tyto účinky byly méně výrazné – po vypití kávy se zkoumaní lidé cítili o něco méně smutní nebo rozrušení než v porovnatelných dnech bez kávy. Na rozdíl od posílení pozitivních emocí už ale tento účinek nezávisel na denní době.
Tento výzkum nebyl úplně velký – autoři zkoumali čtyři týdny 236 mladých dospělých lidí v Německu. Účastníci vyplňovali sedmkrát denně krátké dotazníky na svých mobilech, v nichž uváděli svou aktuální náladu a jestli v předchozích devadesáti minutách pili nápoj s kofeinem.
Studie se tedy zaměřila na konzumaci kofeinu v každodenním životě, nikoli jen v umělých laboratorních podmínkách, což je obecně nejčastější způsob výzkumu. Právě „terénní“ výsledky, které vědci viděli v reálném čase, jsou tím nejcennějším poznatkem výzkumu.
Na množství možná nezáleží
Vědci také zkoumali, jestli má káva na různé lidi odlišné účinky. Justin Hachenberger z univerzity v Bielefeldu, který se na studii podílel, uvedl: „Poněkud nás překvapilo, když jsme nezjistili žádné rozdíly mezi jedinci s různou úrovní konzumace kofeinu nebo s různým stupněm depresivních symptomů, úzkosti nebo problémů se spánkem. Souvislosti mezi příjmem kofeinu a pozitivními nebo negativními emocemi totiž byly ve všech skupinách poměrně konzistentní.“
Vědci očekávali, že lidé trpící větší úzkostí budou po konzumaci kofeinu pociťovat negativní změny nálady, jako je zvýšená nervozita. Hachenberger ale zdůrazňuje, že lidé, kteří na kofein reagují špatně, se mu mohou vyhýbat a že studie nezahrnovala nikoho, kdo kofein vůbec nekonzumuje.
Proč je káva tak účinná ve zlepšování nálady? Vědci vysvětlují účinek kofeinu jeho schopností blokovat adenosinové receptory, což podporuje bdělost a dodává více energie. „Kofein blokuje adenosinové receptory, což může zvýšit aktivitu dopaminu v klíčových oblastech mozku – tento účinek studie spojují se zlepšením nálady a větší bdělostí,“ říká Anu Realová z University of Warwick, která na výzkumu také spolupracovala.
„Kolem osmdesáti procent dospělých po celém světě konzumuje nápoje s kofeinem a užívání těchto stimulačních látek sahá daleko do historie lidstva,“ podotýká Sakari Lemola z univerzity v Bielefeldu, hlavní autor studie. „Kofein konzumují dokonce i divoká zvířata. Včely a čmeláci preferují nektar z rostlin, které obsahují kofein,“ upozorňuje.
Autoři studie ale varují, že kofein může vést k závislosti. Nadměrný příjem je spojen s různými zdravotními riziky a jeho konzumace v pozdějších hodinách dne může vést k problémům se spánkem.