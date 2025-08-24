Takzvané awake zákroky, kdy je pacient za lékařské operace celou dobu při vědomí, možná mnohé znepokojují, často se ale využívají hlavně při odstraňování nádorů na mozku. Neurochirurgové tak totiž můžou vyoperovat co nejvíc rakovinotvorných buněk, aniž by pacientovi zhoršili kvalitu života. Na samotné otevření lebky bývá pacient zpravidla pod vlivem léků, probouzí se až později na samotný zákrok. Doktoři si s ním pak během operace povídají a testují, kde přesně si smí dovolit operovat: životně důležitá centra má totiž každý člověk v hlavě někde trochu jinde. O lidském mozku se toho však ví pořád relativně málo. Je totiž nejsložitější strukturou ve známém vesmíru.
Při operaci mozku musí být pacient často při vědomí
7 minut