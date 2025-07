Přežila by papírová vlaštovka let z ISS? Japonští inženýři to ověřili

Krize na 120. kilometru

V modelu se ukázalo, že většinu letu by vlaštovka zvládla bez problémů. Konkrétně do výšky asi 120 kilometrů nad povrchem by pomalu klesala dolů, trvalo by jí to asi tři a půl dne. Postupně by nabírala rychlost, nikdy by ale nedosáhla opravdu vysoké.

Asi ve třech čtvrtinách letu přišla pro vlaštovku z modelu krize. Zvýšená hustota vzduchu spojená s vyšší rychlostí způsobila její nekontrolovaný pád. Šlo jen o simulaci, v reálném pokusu by zřejmě byl výsledek jiný, a to kvůli náhodným vlivům, které se v atmosféře mohou vyskytovat a jež není možné nasimulovat.

Ani japonským vědcům ale pouhá simulace nestačila. Chtěli něco hmatatelnějšího. A tak se rozhodli, že svou kosmickou vlaštovku otestují ještě v moderním aerodynamickém tunelu v areálu univerzity.