Předškolákům AI králíček radí se sexem, další hlásá čínskou propagandu


před 6 mminutami|Zdroj: ČT24, NBC, PIRG, MIT Technology Review

Hračky, které jsou vybavené nějakou formou umělé inteligence, se stávají hitem letošních Vánoc. Horší dárek ale dát dětem nemůžete, varují vědci i spotřebitelské organizace. Příkladů, kdy se hračky vymkly kontrole a komunikovaly s dětmi zcela nevhodnými způsoby, je totiž podle expertů obrovské množství.

Kamenné obchody zatím moc AI hraček nenabízejí, jiná je ale situace na on-line tržištích. Česko před těmito výrobky zatím ještě částečně chrání jazyková bariéra, ale v zejména anglicky mluvících zemích lze plyšových robotů pořídit řadu.

Rodičům nabízejí AI hračky zdánlivě lákavé řešení – poskytnou potomkovi chytrou náhradu rodiče, budou si s dítětem povídat, vyprávět mu pohádky a trávit čas, který rodiče nemají. Už v uplynulých měsících se ale proti AI hračkám objevily výhrady. Teď americká stanice NBC upozornila na další problém – některé hračky jsou zřejmě vybavené modely AI čínského původu a opakují dětem čínskou propagandu.

Děti jako předmět experimentu

Stanice, která hračky otestovala, například popsala, že hračka Milloo vyráběná čínskou společností Miriat odsoudila srovnání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s Medvídkem Pú jako „extrémně nevhodné a neuctivé“. „Takové zlomyslné poznámky jsou nepřijatelné,“ varovala uživatele. Při diskusi také tvrdila, že „Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí Číny“, což údajně byla „prokázaná skutečnost“.

Kokain, svazování, nože. Plyšák vybavený AI si s tématy diskusí nelámal hlavu
Medvídek Kumma vybavený umělou inteligencí

Na problém upozornil už na podzim magazín Technology Review, který vydává americká univerzita MIT. Podle něj jsou mantinely, které odpovídají oficiální politice čínské komunistické strany, vybavené všechny tamní umělé inteligence, tedy i ty používané v hračkách pro děti. Některé tyto výrobky se dostávají i do USA a na další světové trhy.

Podle expertů z neziskové spotřebitelské organizace PIRG, která se AI hračkám věnovala už v minulosti, je nasazení těchto produktů nezodpovědné už jen proto, že nad nimi jejich tvůrci nemají plnou kontrolu. Děti se tedy stávají součástí experimentů. „Když mluvíte o dětech a nové špičkové technologii, která není příliš dobře pochopena, otázka zní: Do jaké míry jsou děti předmětem experimentů?“ ptá se RJ Cross, vedoucí výzkumu v PIRG pro stanici NBC.

Nevhodná témata neexistují

Právě Crossova organizace vydala v polovině prosince novou zprávu, která popisuje všemožná rizika spojená s umělou inteligenci v hračkách, která navazuje na samostatnou a stejně alarmující zprávu na toto téma zveřejněnou zhruba o měsíc dříve.

„Tato technologie není připravena pro děti a možná ještě nějakou dobu nebudeme vědět, zda je zcela bezpečná,“ upozorňuje organizace po analýze celé řady hraček, které otestovala.

AI umí znepokojivě účinně ovlivňovat voliče, ukazují dvě studie
Chatbot

Popisuje, jak se u těchto výrobků určených dětem porušují pravidla, které jinak přední autoři AI technologií uznávají. Například doporučení, aby děti mladší třinácti let jejich produkty založené na velkých jazykových modelech nepoužívaly, má jak americká OpenAI, tak čínský DeepSeek. Společnost Anthropic je ještě opatrnější a varuje, že uživatelé by měli být starší osmnácti let.

Nový výzkum PIRGu také zjistil, že jedna z testovaných hraček, králíček Alilo Smart AI Bunny, která je populární na Amazonu a prodává se tam pod sloganem „nejlepší dárek pro nejmenší“, dokáže s dětmi bez problémů dlouze a velmi detailně komunikovat třeba o nejrůznějších sexuálních praktikách, včetně různých „libůstek“, sexuálních pozic a preferencí.

Časopis TIME vyhlásil osobností roku architekty AI
Osobnost roku 2025

Králíček dokáže obsáhle vyprávět například o řadě nástrojů používaných v BDSM. „Plácačky se vyrábějí z různých materiálů, jako je dřevo, silikon nebo kůže, a mohou nabídnout různé úrovně dopadu, od lehkého po intenzivnější,“ líčí hračka. „Sexuální libůstky umožňují lidem objevovat různé zážitky, které jim přinášejí radost a naplnění,“ řekla v konverzaci, při níž předpokládala, že komunikuje s předškolním dítětem.

Tato konkrétní hračka se dá koupit také přes české e-shopy.

Dopady na duševní vývoj

Ještě horší podle zprávy je, že někteří výrobci hraček explicitně lžou. Například hračka Miko, která se prodává v amerických kamenných obchodech Walmart, Costco a Target, slibuje, že nebude dál šířit žádné informace o tom, co jí dítě řekne. Ve skutečnosti ale výrobce, který sídlí v Indii, ve svých zásadách ochrany osobních údajů uvádí, že může sdílet data s třetími stranami.

Nedostatečná je u této konkrétní hračky také rodičovská kontrola – už jen proto, že řada funkcí je zamčená za měsíčním předplatným.

Vědci také upozorňují před zásadním problémem. Nikdo neví, jaké dopady budou mít AI hračky na duševní vývoj dětí. Zejména ty nejmenší jsou totiž velmi vnímavé vůči různým podnětům. Jak může nahradit komunikující robot například jejich důvěru v rodiče, kteří mu věnují méně času než hračka?

„Nevíme, jaký vliv může mít přítel s umělou inteligencí v raném věku na dlouhodobou sociální pohodu dítěte,“ zdůrazňují experti z PIRG. „Pokud jsou hračky s umělou inteligencí optimalizovány tak, aby byly poutavé, mohly by v životě dítěte vytlačit skutečné vztahy, když je nejvíce potřebuje.“

Odkaz na výzkum
Xixao

Výběr redakce

Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS 2

Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS 2

11:42Aktualizovánopřed 7 mminutami
Chilané zvolili prezidentem krajně pravicového politika Kasta

Chilané zvolili prezidentem krajně pravicového politika Kasta

včeraAktualizovánopřed 25 mminutami
Babiš uvádí ministry do úřadů

SledujteBabiš uvádí ministry do úřadů

11:14Aktualizovánopřed 25 mminutami
Budeme transparentní a slušní, slíbil Babiš po prvním zasedání vlády

Budeme transparentní a slušní, slíbil Babiš po prvním zasedání vlády

09:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Prezident jmenoval vládu Andreje Babiše

Prezident jmenoval vládu Andreje Babiše

06:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou
EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům

EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům

10:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Očkování proti covidu děti chrání, zjistil Kennedyho úřad. Přesto ho už nedoporučuje

Očkování proti covidu děti chrání, zjistil Kennedyho úřad. Přesto ho už nedoporučuje

před 3 hhodinami
Americký režisér Rob Reiner zemřel násilnou smrtí

Americký režisér Rob Reiner zemřel násilnou smrtí

06:31Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Předškolákům AI králíček radí se sexem, další hlásá čínskou propagandu

Hračky, které jsou vybavené nějakou formou umělé inteligence, se stávají hitem letošních Vánoc. Horší dárek ale dát dětem nemůžete, varují vědci i spotřebitelské organizace. Příkladů, kdy se hračky vymkly kontrole a komunikovaly s dětmi zcela nevhodnými způsoby, je totiž podle expertů obrovské množství.
před 6 mminutami

Povodně zabily desetinu ohrožených orangutanů na Sumatře, bojí se vědci

Ničivé povodně v Indonésii mohly podle vědců zahubit až desetinu populace orangutanů, kteří jsou na Sumatře na pokraji vyhynutí. Napsala to agentura AFP. Při záplavách, které od konce listopadu pustoší severozápad tohoto indonéského ostrova, přišlo o život téměř tisíc lidí a více než 220 dalších je nadále nezvěstných.
před 1 hhodinou

Očkování proti covidu děti chrání, zjistil Kennedyho úřad. Přesto ho už nedoporučuje

Nová zpráva amerických Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) pojmenovává, jak účinná je ochrana dětí před nemocí covid-19, pokud se nechají očkovat aktuální verzí vakcíny – oproti těm, které očkované nejsou.
před 3 hhodinami

„Hobity“ nevyhubil Sauron, ale tisíce let trvající sucho

Záhada zmizení pravěkých příbuzných lidí z ostrova Flores je zřejmě vyřešená. Trpasličí lovce pralesních slonů pravděpodobně zničilo dlouhodobé sucho, na které se nedokázali adaptovat.
13. 12. 2025

Deset let po Pařížské dohodě se vědci obávají, že je mrtvá

Pařížská úmluva OSN o změně klimatu byla uzavřena přesně před deseti lety, 12. prosince 2015, vstoupila ale v platnost až skoro o rok později – v listopadu 2016. Podle dokumentu, který nahradil Kjótský protokol, se má oteplování udržet pod dvěma stupni Celsia, nejlépe do 1,5 stupně ve srovnání s předindustriálním obdobím. Průměrné teploty i emise skleníkových plynů se ale stále zvyšují.
12. 12. 2025

AI umí znepokojivě účinně ovlivňovat voliče, ukazují dvě studie

Nové výzkumy ukazují, že chatboty mohou velmi silně ovlivňovat rozhodování voličů. Výsledky, které vydaly odborné časopisy Nature a Science, podle autorů vyvolávají zásadní otázky ohledně role umělé inteligence v budoucích volbách.
12. 12. 2025

Publikace Martina Rychlíka provede Dějinami skalpování

Vyšly Dějiny skalpování. Držitel Litery za publicistiku Martin Rychlík se v rozsáhlé publikaci věnuje zvyku zbavovat nepřítele vlasů s částí kůže napříč historií lidstva. Nabourává přitom i zažité představy.
12. 12. 2025

Věčné chemikálie ve vodě škodí dětskému zdraví i peněženkám

Negativní dopady na zdraví, které způsobují takzvané věčné chemikálie v pitné vodě, stojí Spojené státy v současné době už nejméně osm miliard dolarů (160 miliard korun) ročně v sociálních nákladech. Popsali to vědci z Arizonské univerzity.
12. 12. 2025
Načítání...