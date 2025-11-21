Před 120 lety Einstein stručnou rovnicí změnil svět


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Britannica, Guardian

Rovnici, která obsahuje pouhá tři písmena a jediné číslo, zná i většina malých dětí. Spousta lidí si ale neuvědomuje její epochální význam a co všechno díky ní lidstvo získalo.

V roce 1905 vypracoval tehdy šestadvacetiletý referent bernského patentového úřadu Albert Einstein za pouhé čtyři měsíce tři revoluční vědecké práce. Jakkoli každá spadala do jiného šuplíku fyziky, jedno měly společné: nezastupitelně urychlily její vývoj. Není tedy divu, že historici vědy považují tento rok za „annus mirabilis“ neboli zázračný rok. A to nejen Einsteinův, ale celé fyziky.

Takzvanou speciální teorii relativity, která předcházela obecné teorii relativity, předložil Einstein veřejnosti v článku K elektrodynamice pohybujících se těles, zveřejněném v německém časopise Annalen der Physik v září 1905.

Další Einsteinova stať s názvem Závisí setrvačnost tělesa na jeho energetickém obsahu?, ve které tehdy ještě nepříliš známý fyzik poprvé nastínil vzorec E = mc2, vyšla v témže časopise před 120 lety, 21. listopadu 1905.

„Hledáme evoluci, která vytvořila fyzikální zákony,“ popisuje Hawkingův spolupracovník
Thomas Hertog

Energie a hmota v jedné rovnici

Einsteinův vzorec byl tak revoluční a současně klíčový v tom, že dal do spojitosti energii a hmotu, přičemž vysvětlil, že každá hmota obsahuje energii rovnající se součinu hmotnosti a druhé mocniny rychlosti světla. Jeho teorie relativity se základním východiskem konstantní rychlosti světla zcela rozmetala představy o vztazích mezi prostorem a časem a mezi hmotou a energií a zahájila relativistickou epochu fyziky, která trvá dodnes.

Einstein například formuloval jednotný čtyřrozměrný časoprostor a zavedl do fyziky pojmy jako dilatace času, kontrakce délek či relativnost současnosti.

V teorii relativity Einstein v podstatě představil hmotu jako nový typ energie. Předtím byla hmotnost zvážená v kilogramech pouze měřítkem toho, kolik látky předmět obsahoval a jak těžké s ním tedy bylo pohnout. V Einsteinově novém světě se ale hmota stala způsobem, jak měřit celkovou energii přítomnou v objektu, i když se s ním nehýbalo, nezahříval se a nedělalo se s ním nic jiného. Hmotnost se stala v podstatě pouze superkoncentrovanou formou energie.

Astronomové poprvé sledovali světlo zpoza černé díry. Je to další důkaz, že měl Einstein pravdu
Černá díra, ilustrační snímek

A navíc se obě tyto podoby věci mohou měnit z jedné formy na druhou – a zpět. V současné době je na této myšlence postavená celá moderní civilizace. Například jaderné elektrárny využívají tuto myšlenku ve svých reaktorech, kde jsou subatomární částice, nazývané neutrony, vystřelovány na jádra atomů uranu, což způsobuje rozštěpení uranu na menší atomy. Proces štěpení uvolňuje energii a další neutrony, které mohou pokračovat v rozštěpování dalších atomů uranu.

Když se provedou velmi přesná měření všech částic před a po tomto procesu, zjistí se, že celková hmotnost těch druhých je o něco menší než těch prvních, což je rozdíl známý jako „hmotnostní defekt”. Tato chybějící hmota byla přeměněna na energii a její množství lze vypočítat pomocí Einsteinovy rovnice.

Energie v hmotě

Navzdory nepatrnému rozdílu v hmotnosti mezi atomem uranu a jeho produkty je množství uvolněné energie velké. Jak je to možné? Může za to ono drobné c² v rovnici.

Rychlost světla je sama o sobě obrovské číslo a její druhá mocnina je proto enormní. V hmotě je kondenzováno velké množství energie – jeden kilogram „hmoty“ obsahuje přibližně 9 krát 1016 joulů. To odpovídá více než čtyřiceti megatunám TNT.

Úsvit atomového věku začal Einsteinovým dopisem o Československu
Albert Einstein

Praktičtěji řečeno, je to množství energie, které by vyprodukovala elektrárna o výkonu jednoho gigawattu, což je dost na to, aby zásobovala deset milionů domácností po dobu nejméně tří let. Sto kilogramů těžký člověk má tedy v sobě dostatek energie, aby napájel celé Česko po dobu šesti století.

Ale jak ji dostat ven?

Proč se to neděje? Uvolnění této energie není snadný úkol. Jaderné štěpení je jedním z několika způsobů, jak uvolnit alespoň malou část hmotnosti atomu, ale většina hmoty zůstává ve formě známých protonů, neutronů a elektronů.

Jedním ze způsobů, jak přeměnit celý blok hmoty na čistou energii, by bylo spojit ho s antihmotou. Částice hmoty a antihmoty jsou stejné, až na opačný elektrický náboj. Pokud se spojí, vzájemně se zničí a přemění se na čistou energii.

Proč je v kosmu víc hmoty než antihmoty? Nový výzkum s českým podílem slibuje pohled za standardní model
Ilustrační grafika

Bohužel, vzhledem k tomu, že lidstvo zatím nezná žádné přírodní zdroje antihmoty, jediným způsobem, jak ji vyrobit, jsou urychlovače částic. Výroba jednoho kilogramu antihmoty by trvala s použitím známých technologií deset milionů let.

Dalším místem, kde se Einsteinova rovnice hodí, jsou právě urychlovače částic, které slouží ke studiu základních fyzikálních jevů. Speciální teorie relativity říká, že čím rychleji se něco pohybuje, tím větší to má hmotnost. V urychlovači částic se protony urychlují téměř na rychlost světla a narážejí do sebe. Vysoká energie těchto srážek umožňuje vznik nových částic s větší hmotností než protony – například Higgsova bosonu –, které by fyzici mohli chtít studovat. Které částice mohou vzniknout a jakou mají hmotnost, se dá vypočítat pomocí Einsteinovy rovnice.

Revoluční popis kosmu

Kromě zmíněných dvou prací ještě v roce 1905 odevzdal Einstein doktorskou práci O novém určení rozměru molekul, kterou časopis Annalen der Physik zveřejnil 8. února 1906. Tato práce je dodnes jednou z nejzákladnějších a nejcitovanějších prací ve fyzice.

Obecnou teorii relativity zveřejnil slavný fyzik poprvé až o deset let později, a to v prosinci roku 1915 při přednáškách na Pruské akademii věd, ale publikoval ji až v roce 1916.

Tato teorie vychází z toho, že považuje za ekvivalentní všechny pozorovatele a pro všechny platí stejné zákony obecné relativity, i když je jejich pohyb se zrychlením. Gravitace tady nepůsobí jako síla, ale jako důsledek zakřivení časoprostoru. Je to geometrická teorie předpokládající, že přítomnost hmoty zakřivuje časoprostor.

Albert Einstein pracoval i v Praze. Díky ješitnosti
Albert Einstein

Výběr redakce

Lidskou chybu může eliminovat ETCS, říká Kupka. Na trati, kde se srazily vlaky, ještě není

Lidskou chybu může eliminovat ETCS, říká Kupka. Na trati, kde se srazily vlaky, ještě není

před 30 mminutami
Kompletní kapitulace Ukrajiny, hodnotí analytici americko-ruský plán

Kompletní kapitulace Ukrajiny, hodnotí analytici americko-ruský plán

včeraAktualizovánopřed 55 mminutami
Trump zrušil čtyřicetiprocentní cla na dovoz potravin z Brazílie

Trump zrušil čtyřicetiprocentní cla na dovoz potravin z Brazílie

před 1 hhodinou
Rádio Svobodná Evropa končí v Maďarsku

Rádio Svobodná Evropa končí v Maďarsku

před 1 hhodinou
Orbána může po patnácti letech vystřídat opozice. V řadě věcí se však podobají

Orbána může po patnácti letech vystřídat opozice. V řadě věcí se však podobají

07:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ruský úder na ukrajinské Záporoží zabil pět lidí, oznámil šéf oblasti

Ruský úder na ukrajinské Záporoží zabil pět lidí, oznámil šéf oblasti

01:44Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Místo radaru figuríny školáků. Problém je s krádežemi i vandalismem

Místo radaru figuríny školáků. Problém je s krádežemi i vandalismem

před 3 hhodinami
Chybějící peníze pro dopravu by neměly ohrozit stavbu dálnic

Chybějící peníze pro dopravu by neměly ohrozit stavbu dálnic

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Před 120 lety Einstein stručnou rovnicí změnil svět

Rovnici, která obsahuje pouhá tři písmena a jediné číslo, zná i většina malých dětí. Spousta lidí si ale neuvědomuje její epochální význam a co všechno díky ní lidstvo získalo.
před 23 mminutami

Archeologové odkryli podivné pravěké „Město sedmi roklin“

Řím, který ovládl celé Středomoří, se rozkládal na sedmi pahorcích. Stejné číslo definuje i nový archeologický objev, který odborný časopis Antiquity označuje za jeden z nejzajímavějších za poslední desítky lety. Je to rozsáhlé osídlení z doby bronzové, které dostalo přídomek „Město sedmi roklin“.
před 17 hhodinami

Veterináři zachytili u zajíce brucelózu. Nemoc může nakazit člověka

Vlnitá horečka, maltská horečka, Bangova choroba, infekční zmetání skotu. Čtyři názvy – jedna nemoc. Choroba, která se oficiálně jmenuje brucelóza, se v Česku objevila po devíti letech. Napadá nejrůznější druhy divokých i hospodářských zvířat, ale může se přenést i na lidi, kteří se v jejich blízkosti pohybují.
před 18 hhodinami

Kokain, svazování, nože. Plyšák vybavený AI si s tématy diskusí nelámal hlavu

Americká spotřebitelská organizace testovala hračky vybavené umělou inteligencí (AI). Zjistila, že některé z nich se chovají znepokojivým způsobem – jako by ani nebyly určené pro děti.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Vakcíny nezpůsobují autismus, uvádělo roky CDC. Teď postoj změnilo

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nově na svých webových stránkách označuje tvrzení, že vakcíny nezpůsobují autismus, za nepodložené důkazy. Web CDC rovněž uvádí, že studie ukazující na spojitost vakcín s autismem zdravotnické úřady do nynějška ignorovaly. Na změnu přístupu upozornila agentura Reuters. Doposud přitom CDC uvádělo, že studie souvislost mezi očkováním a autismem neprokázaly.
před 23 hhodinami

Atlas je kometa, ne mimozemská sonda, konstatovala NASA a ukázala nové snímky

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) zveřejnil nové snímky mezihvězdného objektu 3I/ATLAS, který astronomové označili za kometu pravděpodobně starší než naše Sluneční soustava. NASA zároveň odmítla spekulace, že by se mohlo jednat o mimozemskou sondu.
včera v 10:03

Čeští vědci objevili neznámého prvoka s unikátními vlastnostmi

Výzkumný tým z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy objevil vzácný jednobuněčný organismus s unikátní buněčnou stavbou, který nazval Solarion arienae. Tento druh spolu s několika dalšími málo známými liniemi prvoků tvoří novou eukaryotickou superskupinu (říši) nazvanou Disparia. Solarion si uchoval znaky, o nichž se dříve předpokládalo, že dávno zanikly, a nabízí tak bezprecedentní pohled do biologie raných eukaryotických buněk, přibližuje studie publikovaná v prestižním vědeckém časopise Nature.
19. 11. 2025

Češi používají čím dál víc antibiotik. Má to značná rizika

Skutečná spotřeba antibiotik v Česku za posledních pět let výrazně narostla. Podle dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) vzrostl počet spotřebovaných denních dávek z 52 na 73 milionů ročně. Česká lékárnická komora upozorňuje, že tento trend odráží zhoršující se situaci v léčbě infekcí a současně zvyšuje pravděpodobnost vzniku antibiotické rezistence.
18. 11. 2025
Načítání...