Papoušci čím dál víc hnízdí v evropských městech. Invazním druhům se nejspíš nevyhne ani Česko

Server Ararauna, který se věnuje internetovému obsahu pro příznivce barevného ptactva, zase zmiňuje případ z konce 80. let minulého století, kdy v Posázaví unikli místnímu chovateli tři mníšci. Ladislav Žoha, současný předseda Klubu přátel exotického ptactva, k nim tehdy vypustil v oblasti dalších dvacet ptáků s cílem zkusit zařídit jejich rozmnožení ve volné přírodě. „Experiment se mi ale vymknul z rukou, mníšci se nezdržovali jen na lokalitě, kde jsem si představoval, že by měli hnízdit,“ popsal serveru Žoha. Koncem devadesátých let je zase postupně pochytal, Česká společnost ornitologická se však už začínala vážně zabývat otázkou, zda má mníška šedého zařadit mezi volně žijící druhy ptáků v Česku.

Vermouzek i Viktora se shodují, že vzhledem k početnosti těchto druhů v západních státech Evropy a jejich přizpůsobivosti se velmi reálně mohou časem usadit i v Česku. „Velmi pravděpodobně se rozšíří sami, ale úniky ze zajetí nebo cílené vypouštění by situaci ještě zhoršily,“ uvažuje Vermouzek. Například populaci alexandrů ve Francii pravděpodobně založili ptáci, kteří unikli z přepravek na letištích při transportu.

„(Alexandři malí) by se zřejmě usadili ve městech, a to těch větších, kde by mohli v zimním období využít efektu takzvaného tepelného ostrova, kdy teplota v intravilánech může být i o několik stupňů vyšší než ve volné krajině. Papoušci mniší jsou odolnější, ti by se mohli usadit i mimo souvislou zástavbu,“ řekl Viktora. „Přesné vědecké modely nemáme, ale celkově můžeme očekávat, že mírnější zimy jejich šíření napomohou,“ konstatoval Vermouzek.

Oba odborníci ale mají za to, že pro zmíněné druhy a jejich výskyt v Česku není oteplování klimatu rozhodující. „Zásadní nejsou ani tak nízké teploty, jako spíš dostupnost potravy,“ zmínil Viktora. Posloužit jim jako zdroje můžou polní kultury, ovocné sady a podobně. Dodal, že ve městech jsou navíc papoušci často přikrmováni, podle Vermouzka v městské zástavbě nacházejí k snědku třeba i odpadky.