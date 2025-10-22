Obezita je sociální problém, ukazují data o dětech. Nejčastější je u ekonomicky slabších rodin


Desítky let probíhající výzkum dětského chování odhalil příčiny obezity v různých evropských zemích, včetně České republiky. Souvisí silně s ekonomickou situací a s místem bydliště dětí. Studie ukázala i na otázku duševního zdraví.

Od roku 2010 přibylo obézních dětí o více než polovinu a nadváha a obezita je častější u dětí z ekonomicky slabších rodin a z malých obcí, vyplývá z mezinárodní studie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC).

Nejnovější data z tohoto výzkumu, který probíhá kontinuálně už několik desítek let, ukazují, že více než pětina českých dětí má nadváhu nebo obezitu. Neustále jich přitom přibývá. Obézní je téměř každý desátý chlapec a čtyři procenta dívek. „Více než dvakrát častější je výskyt nadváhy a obezity u dětí z hůře situovaných rodin,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Michal Kalman na tiskové konferenci v Praze.

Nejčastější je vyšší váha u dětí z Ústeckého kraje a z obcí pod dva tisíce obyvatel, nejméně častá u těch ze Zlínského kraje a z Prahy. Studie srovnávala téměř padesát zemí. „Čeští chlapci jsou na tom mírně hůře než je celosvětový průměr, dívky mírně lépe,“ dodal Kalman.

Pocity z vlastního těla

Výzkumníci se ptali více než 14 500 dětí také na to, jaké pocity ze svého těla a váhy mají. Polovina je se svou váhou spokojena, vlastní hmotnost hodnotí negativně třetina oslovených třináctiletých a patnáctiletých dívek. Přestože chlapci mají objektivně častější nadváhu, častěji jsou i navzdory ní se svou váhou spokojení. Z těch nespokojených převažují ti, kteří si připadají spíš hubení.

Zhruba každá šestá dívka, která je podle objektivních kritérií štíhlá, v průzkumu deklarovala, že není se svou váhou spokojená. „Pro nás je to nejrizikovější skupina z hlediska duševního zdraví,“ doplnil Kalman. Tyto dívky mají podle něj vyšší citlivost na tlak ze sociálních sítí a je u nich vyšší riziko pití alkoholu, kouření či užívání nikotinu nebo závislosti na sociálních sítích.

Tělesná hmotnost podle odborníků souvisí s pohybem a stravovacími návyky. Podle vedoucí Kanceláře WHO v Česku Zsofie Pusztaiové je důležité nevynechávat snídani, mít dostatek pohybu a naopak netrávit příliš času před obrazovkou. „Děti s nadváhou a obezitou hůře hodnotí svoje duševní zdraví a vztahy s vrstevníky,“ dodal Kalman. Častější jsou u nich pocity skleslosti nebo podrážděnosti.

