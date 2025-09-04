Nutkavé sledování pornografie nebo masturbace nejsou podle lékařů závislost ani nemoc. Problém ale nastává, když člověk nad svým chováním ztrácí kontrolu nebo v něm pokračuje i za cenu negativních následků. V takovém případě může pomoct nové Centrum psychosociální pomoci při Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Nutkavé sledování porna nebo častá masturbace není závislost, tvrdí čeští lékaři
Podle reprezentativního průzkumu Czechsex mělo až 24 procent mužů někdy v životě po dobu alespoň několika měsíců potíže ovládnout intenzivní sexuální touhu. „Kompulzivní sexuální chování je v současnosti chápáno jako porucha regulace sexuálních impulzů, nikoli jako klasická závislost,“ uvedl primář ústavu Libor Zámečník. „Lidé s touto poruchou například nadměrně konzumují pornografii, mají nutkání provádět často masturbaci, využívají sex jako únik od stresu či nemocí, udržují sexuální kontakty s více partnery,“ popsal.
Na rozvoji takového chování se podle něj podílejí biologické faktory, psychologické vlivy jako trauma nebo úzkosti i kulturně-společenský kontext. Více než pětina lidí v průzkumu uvedla, že porno viděla poprvé ve věku mladším než dvanáct let. „Nová definice kompulzivní poruchy sexuálního chování zdůrazňuje, že samotná vysoká sexuální touha či častá sexuální aktivita nejsou nemocí. Problémem se stávají tehdy, když člověk ztrácí nad chováním kontrolu, pokračuje navzdory negativním následkům nebo se k němu uchyluje i bez skutečného uspokojení,“ uvedla Kateřina Kvapilová, která vedle sexuologického ústavu působí také v Národním ústavu duševního zdraví.
Vliv má v současné době i digitalizace intimity a dostupnost pornografie. „Došlo k digitalizaci intimity prostřednictvím on-line seznamek, sextingu, virtuálního sexu nebo AI erotických aplikací,“ vysvětlil Zámečník. V řadě západních zemí včetně Česka klesá reálná sexuální aktivita u mladých lidí, což je opět spojováno s rozvojem sociálních sítí, ekonomickou nejistotou, úzkostí spojenou se sexualitou a odkládáním partnerského života. „Na druhou stranu zažíváme větší otevřenost k tématům genderu a sexuality, posouváme se také v pojetí sexuálního zdraví, kdy je kladen větší důraz na souhlas, kvalitu prožívání a psychickou pohodu,“ dodal.
Podle průzkumu 4,3 procenta mužů a 1,6 procenta žen popsalo, že pornografie je důležitou součástí jejich života. Pro dosažení uspokojení museli ale postupně zvyšovat její spotřebu, pociťovali stres, pokud ji nemohli sledovat, měli potíže se sledování vzdát a kvůli konzumaci pornografie zanedbávali jiné aktivity. Takoví lidé jsou podle lékařů kompulzivní poruchou ohrožení.
Kde hledat pomoc v případě problémů
Nové Centrum psychosociální pomoci je specifickou formou nízkoprahové péče. „Jedná se mimo jiné o mladistvé a dospělé s genderovou dysforií, osoby s parafilními preferencemi a rizikem delikventního chování, klienty s kompulzivní nebo jinak rizikovou sexualitou, osoby v životní či partnerské krizi související s problémy se sexualitou i pro osoby se závažnými poruchami genderové identity,“ dodal Zámečník s tím, že centrum je připraveno se věnovat i jejich partnerům nebo blízkým. Jako parafilní preference odborníci označují sexuální zájem o jiné aktivity než se souhlasícími dospělými lidskými partnery.
Pro zajištění prvního kontaktu a snadné dostupnosti služeb funguje specifická e-mailová adresa: SexPomoc@vfn.cz. Tato možnost slouží jako první vstupní brána pro klienty, kteří se často nacházejí v psychosexuální krizi a potřebují anonymitu.