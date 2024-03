Nově pozorovaná vzdálená galaxie žila rychle a zemřela mladá. Z porodnice hvězd se stal vesmírný hřbitov

Objevená galaxie je relativně malá, obsahuje možná sto milionů až jednu miliardu hvězd. To by ji řadilo do stejné kategorie k trpasličí galaxii Malý Magellanův oblak, která se nachází poblíž naší Mléčné dráhy, stále však tvoří hvězdy. GN-z11 vědci mohli pozorovat pouze v jednom okamžiku v minulosti a je podle nich tedy možné, že tvorbu hvězd znovu obnovila.

Velmi mladý hřbitov

Když tvoření nových hvězd ustane, stane se z galaxie tak trochu hvězdný hřbitov. „Stávající hvězdy umírají a nové je už nenahrazují,“ uvedl Looserův kolega z Cambridge a spoluautor studie Francesco D'Eugenio. Vysvětlil také, že nejkratší životnost mají nejhmotnější hvězdy, které jsou nejjasnější.

„Jak nejžhavější hvězdy umírají, barva galaxie se mění z modré – barvy žhavých hvězd – na žlutou až červenou, barvu nejméně hmotných hvězd,“ popsal D'Eugenio.

„Hvězdy o hmotnosti Slunce žijí přibližně deset miliard let. Pokud tato galaxie přestala tvořit hvězdy v době, kdy jsme ji pozorovali, nezbyly by v ní dnes žádné hvězdy podobné Slunci. Hvězdy mnohem méně hmotné než Slunce však mohou žít biliony let, takže by svítily ještě dlouho poté, co se tvorba hvězd zastavila,“ dodal odborník.