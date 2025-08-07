Na Moskevské státní univerzitě (MGU) byl uzavřen institut, který se 25 let zabýval výzkumem teleportace, stroje času a získáváním informací z budoucnosti. Na existenci ústavu upozornila televize RTVI.
Na moskevské univerzitě uzavřeli institut, který 25 let zkoumal stroj času
Institut výzkumu podstaty času fungoval na MGU, nejstarší a největší univerzitě v Rusku, od roku 1999. Své webové stránky měl na subdoméně oficiálního webu univerzity a využíval její prostory pro pořádání seminářů.
Mezi tématy, kterými se zabýval, bylo mimo jiné „porozumění podstatě proměnlivosti světa“ nebo „vývoj adekvátních metod měření proměnlivosti“.
Ústav měl 24 laboratoří a uspořádal celkem 859 seminářů, na nichž vystupovali také teoretici některých pseudovědeckých směrů. Na nich přednášející hovořili o „možnosti přijímání informací z budoucnosti“, „stroji času a teleportaci v čase a prostoru“ a kázali myšlenky kreacionismu.
„Dvacet let jsem děkan a o takové instituci nevím“
Jeden přednášející také například tvrdil, že „člověk viděl živého stegosaura“, ačkoliv tento druh vymřel před 150 miliony let. Na semináře byli pozváni zastánci takzvané „etherodynamiky“, která je vědeckou komunitou dlouho odmítána a klasifikována jako pseudovědecká, ale i dalších teorií, které jsou v rozporu s moderními vědeckými poznatky – mimosmyslové vnímání, biolokace, torzní pole a další.
Jeden z autorů pseudovědecké teorie torzních polí Gennadij Šipov byl pozván na jeden ze seminářů přes on-line platformu Zoom. Na obrazovce konference byl vidět s pozadím létajícího talíře, jak poznamenal telegramový kanál KRINZH, který se věnuje sledování pseudovědeckých článků, které se objevují v ruských vědeckých časopisech.
Děkan fakulty biologie MGU Michail Kirpičnikov v rozhovoru v RTVI řekl, že o existenci takového ústavu nevěděl. „Oficiálně taková struktura určitě neexistuje. O žádné takové instituci nevím, a to jsem děkanem skoro dvacet let. Kolega, veterán fakulty, říká, že nějaká struktura, která se tak sama označuje, prý existuje. (...) Upřímně říkám, že o tom slyším poprvé,“ sdělil novinářům.
Redakce RTVI se obrátila na tiskové oddělení univerzity s dotazem, zda tento ústav oficiálně existoval a zda jeho témata odpovídají poslání univerzity a současným vědeckým standardům. Do doby vydání zprávy univerzita neodpověděla. Krátce po zaslání dotazu se ale webová stránka ústavu stala nedostupnou. Stále se dá ale dohledat přes službu Wayback Machine.