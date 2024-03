Mikroplasty nalezené v cévách jsou u lidí spojené s vyšší hrozbou srdečních problémů, zjistila první studie

Mikroplasty a nanoplasty jsou všude kolem nás. Přednedávnem jedna studie popsala, že každý člověk jich dostane týdně do těla stejně, jako by snědl kreditní kartu. Vědci měli řadu podezření, co všechno by tyto látky mohly v lidském těle způsobovat, ale zatím jim chyběly důkazy. Teď ale rozsáhlá studie poprvé popsala, že se tyto kousky umělých hmot hromadí v tukových shlucích a ty se pak koncentrují v cévách. Vědci to dávají do souvislosti se zvýšeným výskytem srdečních problémů.

Výsledky vyšly v nejkvalitnějším lékařském odborném časopise New England Journal of Medicine. Autoři tvrdí, že u lidí, kteří měli mikroplasty ve svém těle ve vyšších koncentracích, bylo asi 4,5krát vyšší riziko závažných zdravotních problémů, jako je infarkt a mozková mrtvice. Konkrétně se v tomto výzkumu vědci zaměřili na kousíčky plastů v takzvaných aterosklerotických plátech.