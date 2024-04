Martin Jínek vymyslel, jak ochočit CRISPR. Nobelovu cenu měl na dosah

CRISPR je genetická metoda, která může přetvořit lidstvo. A to bez nadsázky, protože změny, které způsobí u jednoho člověka, se zapisují přímo do genů a přenesou se i na další generace. Klíčovou roli v jejím vývoji sehrál Martin Jínek, který byl hostem Hyde Parku Civilizace.

„Je to krásný pocit,“ říká. „Výzkum, který jsme dělali před dvanácti lety, hodně pokročil. Dostali jsme se do fáze, kdy pomocí metody, kterou jsme spolu vyvinuli, můžeme léčit dědičné choroby a rozvíjet molekulární medicínu,“ shrnul.

Zpočátku přitom on ani další autoři netušili, jak velký objev se podařil: „Na počátku určitě ne. To bylo něco, co tak nějak přišlo až později. Ale záhy po tom, co jsme objevili mechanismus, na kterém CRISPR pracuje, jsme si uvědomovali, že by to mohlo mít velký potenciál. Ale že to půjde tak rychle a zajde až tak daleko, to jsme na začátku vůbec netušili.“

Přijít na kloub přírodě

CRISPR-Cas9 funguje jako molekulární nůžky. Může část genetické informace vystřihnout, aby přestala fungovat. A nebo ji nahradí jinou informací, aby tělo vědělo, co má dělat odlišně. Tento mechanismus vznikl v přírodě během stovky milionů let souboje bakterií a virů. Vědci ho pak vlastně jen „ochočili“.

Jínek se k tomu dostal díky své předchozí práci: „Stalo se to tak, že jsem se dostal k projektu v laboratoři profesorky Jennifer Doudnaová. Cílem bylo vyzkoumat, co vlastně dělá protein Cas9 a jak to dělá,“ vzpomíná. „Když se nám podařilo objevit, že opravdu Cas9 stříhá DNA přesně cíleně pomocí takzvaných naváděcích RNA, tak myšlenky o tom, že by se to mohlo použít k genetickému editování, přišly až potom. Ale prvotním záměrem byla snaha přijít věcem na kloub a zjistit, jak vlastně příroda funguje,“ vysvětluje.