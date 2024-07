Máme za sebou nejteplejší dny v dějinách měření, probuďte se a konejte, vyzval šéf OSN politiky

„Minulá neděle, pondělí a úterý byly třemi nejteplejšími dny od počátku měření. Přiznejme si to, extrémní teploty již nejsou jevem, který trvá jeden den, týden nebo měsíc," řekl Guterres. „Jestli náš rozdělený svět něco spojuje, pak je to fakt, že se otepluje,“ citovaly generálního tajemníka tiskové agentury.

Copernicus považuje za pravděpodobné, že se i celý rok 2024 stane tím nejteplejším od začátku měření. Bude to ale do značné míry záviset na vývoji a intenzitě další fáze jevu El Niño. „S blížícím se koncem července je rok 2024 dostatečně teplý na to, aby bylo docela dobře možné, že jako celek bude teplejší než rok loňský. Ale kvůli výjimečně teplým posledním čtyřem měsícům roku 2023 je příliš brzy na to, aby bylo možné s jistotou předpovědět, který rok bude nakonec teplejší,“ doplňuje organizace.