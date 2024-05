Letošní hurikánová sezona může patřit k nejaktivnějším ve známé historii

Co je to tropická bouře, hurikán a silný hurikán?

Pokud jde o oblasti východního Pacifiku, dostupné prognózy upřednostňují spíše průměrnou sezonu, respektive průměrný počet tropických bouří a hurikánů. To za posledních třicet let odpovídá patnácti bouřím, ze kterých asi osm zesílí na hurikán a čtyři pak dosáhnou stádia silného hurikánu. První pojmenovaný systém ponese letos jméno Aletta, následovat budou Bud, Carlotta a Daniel.

Příčinou tak „robustních“ prognóz pro oblast Atlantského oceánu je především až rekordně teplá mořská voda, která tvoří hlavní zdroj energie tropických cyklón. A to jak v centrální části Atlantiku, tak i v Karibiku. Nadprůměrně teplá voda by přitom měla přetrvat i během následujících měsíců. Dalším faktorem, který promluví do letošní sezony, je nástup jevu La Niña během pozdního léta a začátkem podzimu. Během výskytu tohoto fenoménu slábnou větry nad Karibským mořem a severním tropickým Atlantikem. To ve finále snižuje vertikální střih větru, který působí proti výraznějšímu zesilování hurikánů. Jako střih větru se označuje změna směru i rychlosti větru s výškou.

Samozřejmě, že do těchto základních úvah pak vstoupí lokální faktory, především vlhkost vzduchu, případně výskyt saharského prachu.

Dopady se dají špatně předpovídat

Ačkoliv prognózy obecně předpokládají nadprůměrnou sezonu, říci, jaké dopady bude mít na obyvatele dotčených oblastí, je prakticky nemožné. Je sice pravda, že nástup fáze La Niña znamená větší pravděpodobnost výskytu hurikánů v oblasti Karibiku než obvykle, které z nich a jak moc zasáhnou pevninu, se ale určit nedá. Na druhou stranu lze očekávat, že při celkově větším počtu tropických cyklón více z nich doputuje nad obydlená území. Konkrétní dopady ale záleží na konkrétní trajektorii a intenzitě každé z nich.