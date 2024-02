Hurikány sílí. Zaveďme pro ně šestou kategorii, navrhují vědci

Hurikány jsou nesmírně složité systémy, na jejichž vznik a průběh má vliv spousta faktorů. Jedním z těch hlavních je teplota oceánu – z něj odebírají svou energii, která pohání ničivost bouře. S tím, jak se vlivem člověka otepluje planeta, stoupá logicky i teplota oceánů, a tedy i síla hurikánů. Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) předpokládá, že v blízké budoucnosti by sice nemělo hurikánů přibývat, ale těch silných by více být mělo.

Pokud by se podařilo prosadit šestou kategorii, spadalo by do ní v současné době pět bouří. Tou vůbec nejsilnější byl hurikán Patricia, který dosáhl rychlosti 346 kilometrů za hodinu. Naštěstí ale tato bouřka měla jen malou ničivost, protože zasáhla téměř neobydlenou oblast v Mexiku. Nejvíce utrpení z této pětice přinesl tajfun Haiyan, který před jedenácti lety na Filipínách připravil o život asi šest tisíc lidí.

Autoři nové studie tvrdí, že v posledních letech se už několikrát vyskytly podmínky pro vznik „šestkového“ hurikánu i v oblasti Mexického zálivu. To by bylo problematické hlavně proto, že v tomto regionu jsou velká města, kde žije koncentrovaně hodně lidí. Kdyby supersilný hurikán udeřil na ně, způsobil by vysoké ztráty na majetku i životech. Zatím se to sice nestalo, ale podmínky pro takový scénář existují, takže riziko stoupá.

Na základě klimatických a meteorologických modelů autoři předpokládají, že pokud by se planeta oteplila o dva stupně, tak by se pravděpodobnost vzniku hurikánu šestého stupně zvýšila trojnásobně.

Zavádějící stupnice

O zavedení šestého stupně se mluví už delší dobu a objevily se i námitky. Obecně se vědci nejvíce obávají, že šestý stupeň zdůrazňuje něco, co vlastně dostatečně nevysvětluje nebezpečnost hurikánů. Silný vítr totiž nezpůsobuje ani deset procent úmrtí při hurikánech. Většinou zabíjí voda, kterou bouře přinese ať už srážkami, nebo z oceánu.