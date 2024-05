Lék proti astmatu může mít u dětí silné vedlejší účinky. Britské úřady ho opatřují výraznějším varováním

Další země rozhodla, že lék montelukast musí být opatřený výrazným varováním před možnými vedlejšími účinky. Přistoupila k tomu Velká Británie poté, co úřady zveřejnily informace o potenciálně negativně zasažených dětech. Přípravek se používá i v Česku, i když podle všeho ne příliš často. Na možná rizika medikamentu upozorňuje i tuzemský lékový regulátor.

Už delší dobu se objevují náznaky, že lék proti astmatu montelukast prodávaný pod obchodním názvem Singulair může u dětí vést k nežádoucím účinkům. Celkem lidé hlásili přes pět stovek takových reakcí u dětí, většinou neuropsychiatrické povahy. Britské kontrolní úřady se proto rozhodly, že na přípravky budou umísťovat jasnější varování.

Úředníci ve Velké Británii tento krok oznámili poté, co mezi rodiči sílily obavy z hlášených nežádoucích účinků, mezi nimiž byly nejčastěji poruchy spánku, zvýšená agresivita a také těžké deprese. Mnoho tamních rodičů také tvrdí, že nebyli na tato rizika předem a včas upozorněni.

„Bezpečnost pacientů je naší nejvyšší prioritou,“ ujistil britský regulátor Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). „Přijali jsme regulační opatření, abychom aktualizovali příbalový leták, který je součástí všech balení léků s montelukastem ve Velké Británii, s výraznými upozorněními a radami ohledně rizika závažných změn chování a nálady,“ popsal úřad.

Nečekaně velké množství hlášení

Britský systém, který sbírá informace o podezření na nežádoucí účinky u léků, zaznamenal už téměř 1300 hlášení o montelukastu. Nejvíce se jich týká dětí ve věku do devíti let. A jsou mezi nimi i velmi vážné problémy – například čtrnáctiletý Harry Miller spáchal sebevraždu v době, kdy lék užíval. Jeho rodiče se domnívají, že příčinou byl právě tento přípravek. Další rodiče hlásili prudké změny nálad svých potomků, poruchy chování – vše velmi náhle a současně záhy poté, co děti dostaly léky.