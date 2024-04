Lidé, kteří užívají moderní léky proti cukrovce, často končí s alkoholem a kouřením, ukazuje výzkum

Web Quartz informoval o zprávě společnosti Morgan Stanley, která popsala, že lidé, kteří léky s GLP-1 užívají, projevují nečekané změny chování: výrazně snižují spotřebu tabáku a alkoholu. Analytici z této banky podobné výsledky hlásili už dříve, ale ne tak detailně – s tím, že pokud se budou tyto léky ještě více šířit, mohlo by to mít tlak na podnikání v oboru rychlého občerstvení. Nová data naznačují, že dopady mohou být ještě větší.

Budoucnost léků s GLP-1

Společnost Morgan Stanley předpokládá, že léky založené na GLP-1 vlastně teprve jejich nejlepší roky čekají. Analytici věří, že trh s léky GLP-1 bude mít do roku 2030 hodnotu 105 miliard dolarů. Do roku 2035 bude údajně tyto léky jen v USA užívat přibližně 31,5 milionu lidí, což představuje téměř deset procent obyvatel tohoto státu.

Pokud by tak velká část populace změnila své chování tak radikálně, jak dosavadní výsledky naznačují, mělo by to dopady na spousty oborů.