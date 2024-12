Klimatická změna ohrožuje Santa Clause

Vánoce jsou pro řadu lidí spojeny s postavou Santa Clause a jeho domovským sídlem, za něž se v 80. letech minulého století marketingovému průmyslu podařilo prohlásit finské Rovaniemi. To leží u polárního kruhu, tedy v místě, které by už od listopadu mělo být ponořeno do sněhové pokrývky a převážně mrazivého počasí. Ale například během letošního listopadu to úplně neplatilo – často pršelo a teploty se držely nad nulou.

Podle neoficiálního vyjádření to sice Santa Clause tak úplně nerozhodilo, neboť jeho sobi umějí se saněmi létat, dopady změny klimatu se ale v této části světa projevují stále výrazněji.

Pokud jde o soby, ti mívají častěji problémy najít v zimě dostatek potravy, kterou tvoří hlavně lišejníky. K nim nemají problém se dostat, pokud jsou pod vrstvou sněhu. Mírnější a proměnlivější zimy ale znamenají častější tání sněhu a opětovné následné zmrznutí, které vytváří masu ledu a sněhu. A přes tuto hmotu se už sobi k lišejníkům probojovávají mnohem obtížněji a roste tak riziko, že budou trpět hladem.

U Santů to taje

Finská část Arktidy patří k místům, kde se teplota ve srovnání s celosvětovým průměrem zvyšuje asi čtyřikrát rychleji. Tamní Laponsko letos zažilo historicky nejteplejší léto od začátku měření. Téměř všechny tamní stanice během června, července a srpna zaznamenaly teplotní rekordy, v některých místech byly ty dosavadní překonány o více než tři stupně Celsia. Velmi teplé byly v Laponsku i noci.

A podle analýz tamních klimatologů jsou takto teplá léta dnes kvůli změně klimatu vyvolané lidskou činností asi 70krát pravděpodobnější, než byla na počátku minulého století. Jinými slovy, zatímco na začátku 20. století byl výskyt tak teplého léta pravděpodobný jednou za dva tisíce let, v současnosti je to jednou za 25 let a v polovině století by to mohlo být méně než jednou za pět.