Klimatická změna narušuje klíčovou spolupráci stromů a hub

Strážci lesa v ohrožení

Výsledky naznačují, že s tím, jak globální oteplování přináší na jihozápad stále teplejší a suché počasí, mohou mít zranitelné druhy topolů výběr méně houbových symbiontů. Houby totiž mají obecně raději vlhčí prostředí, takže je pravděpodobné, že mnoho druhů budoucí předpokládaný nedostatek vody nezvládne.

„Rozmanitost je velmi důležitá pro stabilitu a celkovou produktivitu těchto systémů, takže je dost znepokojující, že v budoucnosti bude rozmanitost klesat,“ uvedl spoluautor studie Michael Van Nuland.

Mykorhizní houby fungují jako strážci lesů. Jejich sítě se vinou na obrovské rozloze pod povrchem, umí se po požárech rychle regenerovat a podporují velké množství stromů a keřů. Navíc zachycují značné množství uhlíku v půdě, takže snižují dopady klimatických změn. Autoři výzkumu věří, že pochopení toho, jak topoly interagují s houbovými společenstvy a jak se tyto vztahy v budoucnu pravděpodobně změní, by mohlo být podkladem pro ochranu a obnovu lesů v celé Severní Americe.

Pokud se vědcům podaří určit, které houby jsou nejlépe přizpůsobeny k tomu, aby pomáhaly stromům přežít při vyšších teplotách, mohly by se například přidávat do půdy nebo listů a pomoci tak stromům vyrovnat se s novými klimatickými podmínkami. Mohlo by to ale také pomoci v lesnickém průmyslu; topoly se totiž díky svému velmi rychlému růstu považují za potenciální biopaliva budoucnosti.

Světový problém

Změny v houbových společenstvech způsobené klimatem by mohly ovlivnit zdraví lesních ekosystémů po celém světě, protože na spolupráci s houbami je závislá většina druhů stromů. Mykorhizní houby v kořenech a okolní půdě nejen pomáhají stromům vyrovnat se se suchem, ale často také fungují jako obchodní partneři, kteří přijímají uhlík výměnou za živiny, které stromy potřebují, jako je fosfor a dusík. Spousta dalších hub pravděpodobně funguje způsobem, který vědci zatím neidentifikovali.