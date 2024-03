Jedním z důvodů šíření černého kašle je méně účinná vakcína

Podle epidemioložky Kateřiny Fabiánové je v současné době nejvíc případů hlášených v Jihočeském a Středočeském kraji, kraji Vysočina a kraji Pardubickém. Fabiánová si ale nemyslí, že by to nutně znamenalo, že právě tam je reálně situace i nejhorší – může to být také tím, že se tam nemoc lépe sleduje a diagnostikuje.

Návrat k původní vakcíně v Evropě považuje vědec za obtížný, a to kvůli penězům i času. „Jednalo by se o investice v řádech půl miliardy dolarů a deset let klinického zkoušení, než by se dala registrovat. A pro firmy není prozatím dostatečný důvod se do toho pouštět, jelikož nová vakcína plní ten nejdůležitější úkol, a to je záchrana životů kojenců,“ vysvětluje Šebo.

Kašel je rizikový hlavně pro děti

Nemoc postihuje dýchací cesty, může se vyskytnout rýma, slzení, kýchání, zánět spojivek, mírně zvýšená teplota, chrapot, bolesti v krku. Typický je postupný rozvoj opakovaných záchvatů obvykle suchého kašle, s rudnutím až modráním zejména v obličeji. Kašel, který nereaguje na běžné léky, se zhoršuje v noci. Může se objevit i krátká zástava dechu, po které následuje hlasitý, zajíkavý nádech připomínající zakokrhání kohouta.

V letech 1984 až 2004 nemoci v ČR nikdo nepodlehl, od roku 2004 evidují lékaři podle SZÚ čtyři úmrtí neočkovaných kojenců, v roce 2014 zemřel senior.

Očkování je hlavní obrana

Vakcína proti černému kašli se obvykle podává v kombinaci s vakcínou proti záškrtu a tetanu (často také v kombinaci s vakcínou proti poliomyelitidě – dětské obrně, Haemophilus influenzae a hepatitidě B). Základní očkování sestávající ze dvou až tří dávek se obvykle podává mezi druhým a dvanáctým měsícem života, v závislosti na vnitrostátním očkovacím kalendáři. Třetí nebo čtvrtou dávku se doporučuje podat ve věku od 11 do 24 měsíců a další dávku mezi třetím a sedmým rokem.