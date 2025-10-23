Je to tažení proti vědě, říká analýza o antivaxerském hnutí v USA

V USA probíhá tažení hnutí MAHA (Make America Healthy Again – Udělejme Ameriku opět zdravou) proti vědě, tvrdí analýza agentury Associated Press (AP). Ta odhalila, jak moc pronikají tyto snahy do tvorby zákonů v jednotlivých státech. Paralelně s těmito snahami ve Spojených státech pokračuje pokles proočkovanosti populace, což zjednodušuje šíření nakažlivých nemocí.
„Letos bylo v amerických státních parlamentech předloženo velké množství návrhů zákonů, které jsou jasně protivědecké. Stojí za nimi lidé se zvláštními zájmy, kteří mají úzké vazby na ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho mladšího,“ stojí ve shrnutí rozsáhlého šetření, které provedla agentura Associated Press.
Novináři odhalili víc než 420 návrhů zákonů, které podle nich napadají dlouhodobá opatření na ochranu veřejného zdraví. Děje se to ve většině států USA a více než dvě desítky z navrhovaných zákonů už bylo přijato nebo schváleno.
Například ve státě Florida, kde vládnou dlouhodobě republikáni, se rozhodli zrušit povinnost některých očkování ve školách – například proti spalničkám. V současné době tam tak není asi desetina dětí očkovaných, pro udržení takzvané kolektivní imunity je přitom zapotřebí proočkovanost nad 95 procent. Jiné státy zase zavádějí kriminální čin „poškození zdraví vakcínou“ nebo požadují, aby krevní banky testovaly darovanou krev na přítomnost očkovacích látek.
„Jsou součástí organizované, politicky motivované snahy, která normalizuje myšlenky podněcované protiočkovacím hnutím, jež Kennedy už roky pomáhá vést,“ ukazuje analýza na to, kdo za změnami stojí. Jeho program „Make America Healthy Again“ podle ní maskuje protivědecké myšlenky tím, že také prosazuje cíle, jako je přirozenější strava nebo omezení chemikálií. Jenže současně s těmito záměry omezuje vědecky podložená opatření v několika oblastech veřejného zdraví.
Kennedy se podle AP snaží zásadně přepracovat federální politiku v oblasti veřejného zdraví, včetně očkování. Kennedyho spojenci popírají, že by jejich program byl protivědecký nebo založený na konspiračních teoriích, ale mnoho odborníků s tím nesouhlasí.
Agentura Associated Press prozkoumala více než tisícovku návrhů zákonů v roce 2025, které byly předloženy v jednotlivých státech USA po celé zemi. Reportéři identifikovali tyto návrhy pomocí softwaru Plural pro sledování návrhů zákonů a databáze spravované Národní konferencí státních zákonodárných sborů.
Novináři se zaměřili na návrhy zákonů, které se týkají vědeckých témat, tedy očkovacích látek, fluoridu a nepasterizovaného mléka. Analyzovali každý návrh zákona z hlediska toho, jestli podkopává vědecky podloženou ochranu lidského zdraví. Reportéři také prozkoumali národní zájmové skupiny spojené s ministrem zdravotnictví Robertem F. Kennedym mladším a zaznamenali návrhy zákonů, které podporovaly nebo proti nimž se stavěly – a také veškeré důvody, které k tomu uvedly.
Další podrobnosti o metodologii, kterou autoři zprávy použili, najdete ZDE.
Co zjistila AP
Agentura výše popsaným způsobem prohledala přes tisíc návrhů zákonů a analyzovala, jestli nepodkopávají vědecky podloženou ochranu lidského zdraví, přičemž se zaměřila na tři oblasti veřejné zdravotní politiky – očkování, fluoridaci vody a bezpečnost mléka. Ve všech třech těchto oblastech je silná vědecká shoda podložená obrovským množstvím důkazů, přesto se všechny tři staly cílem hnutí MAHA, jež chce zákony o nich změnit.
Podle analýzy byly zdaleka nejčastějšími zákony ty proti očkování – novináři jich našli nejméně 350. Většina z nich nebyla přijata, ale nejméně dvě desítky zákonů proti vakcinaci ano, a to v jedenácti státech USA. Víc než sedmdesát zákonů by pak omezilo lidem přístup k fluoridu nebo usnadnilo prodej nebo konzumaci surových mléčných výrobků. Mnoho zákonů o fluoridu by dokonce zcela zakázalo jeho přidávání do vodovodních systémů.
„Většina přijatých návrhů zákonů byla podpořena alespoň jednou ze čtyř národních skupin spojených s Kennedym: MAHA Action, Stand for Health Freedom, National Vaccine Information Center (NVIC) a Weston A. Price Foundation. Tyto skupiny se také postavily proti desítkám návrhů zákonů založených na vědeckých poznatcích,“ uvádí zpráva s tím, že označuje tyto skupiny za součást dobře organizovaného úsilí s jasnou strategií změny politiky.
Jak aktivisté ovlivňují politiky
Skupiny mají podle AP vypracovanou detailní strategii, jak své názory šířit: rozesílají varování, organizují telefonické kampaně, zaplavují schránky zákonodárců a sociální média, pořádají on-line hovory s aktivisty po celé zemi a vysílají své členy, aby svědčili v parlamentech.
Hnutí proti očkování je v USA rozsahem sice poměrně malé, ale aktivní a vlivné. Podle prezidenta organizace American Families for Vaccines Northe Saunderse umí získávat finance, které pak investují do politických kandidátů, kteří zastávají jejich postoje. Současně prý dokáží velmi dobře chodit v nástrahách amerického právního systému, takže zdařile blokují některé návrhy zákonů, jež jim nevyhovují. A také mají oslovovat influencery, kteří se stávají veřejnou tváří hnutí.
„Jde opravdu o sofistikovanou politickou operaci, nikoli jen pár rodičů, kteří nechtějí očkovat své děti,“ řekl Saunders pro AP.
Co říkají odpůrci očkování
Novináři několik těchto skupin oslovili. Jejich zástupci uvedli, že mají ze svých úspěchů radost. Například šéf organizace NVIC řekl, že reakce federální vlády na covidovou pandemii byla příliš tvrdá, což vyvolalo reakci na úrovni státních zákonodárců, kteří měli pochopit „nebezpečí, které pro svobodu představují povinná očkování“.
Jeden z vůdců MAHA zase uvedl, že jeho postoje „vycházejí z důvěryhodné vědecké literatury a práva veřejnosti činit informovaná rozhodnutí“, zatímco současný vůdce MAHA Action řekl, že smyslem těchto hovorů je vzdělávat lidi. Proti pojmu „antivědecký“ vznesl námitku s tím, že „jde pouze o provokativní tvrzení, které má miliony lidí přimět k myšlence, že se děje něco špatného“, píše AP.
Mluvčí Kennedyho a ministerstva zdravotnictví se k této záležitosti pro agenturu AP nevyjádřil.
Úspěšné hnutí
Podle analýzy je hnutí ve svých snahách značně úspěšné. Ve Spojených státech klesá proočkovanost, což usnadňuje, aby se nakažlivé nemoci snadněji šířily. Spojené státy tak v polovině října letošního roku například překročily hranici patnácti set případů spalniček.
Jedná se o nejvyšší počet od roku 1992, kdy bylo zaznamenáno 2126 případů, a výrazně toto číslo převyšuje rekord jednadvacátého století z roku 2019, kdy lékaři potvrdili 1274 případů. V roce 2000 byla tato nemoc v USA prohlášena za vymýcenou.
Téměř všichni nakažení jsou během současné epidemie buď neočkovaní, nebo není jejich očkovací status známý. Většinou je průběh onemocnění relativně mírný, ale bohužel to neplatí vždy. Už 191 nakažených skončilo v nemocnici a tři dokonce zemřeli.
„Obávám se, že nemoci, které postihovaly děti, nemoci, které děti poškozovaly neurologicky, nemoci, kvůli kterým děti končily v nemocnicích a kvůli kterým nechodily do školy, znovu propuknou,“ komentoval tato zjištění lékař Scott Rivkees z Brownovy univerzity.