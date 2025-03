Huseníčku nevadí zásahy do DNA. Lidstvo na tom může vydělat

před 1 h hodinou | Zdroj: The Plant Journal , CEITEC , AV ČR

Rostliny snášejí zásahy do chromozomů ještě lépe, než naznačovaly dosavadní poznatky. Popsal to mezinárodní výzkum, ve kterém měli důležitou roli i čeští vědci. Tato tolerance znamená naději pro budoucí úpravy plodin, které by mohly urychlit jejich evoluci směrem výhodným pro člověka.