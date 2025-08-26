Evropská komise udělila registraci dvakrát ročně podávané injekci na prevenci viru HIV od americké společnosti Gilead Sciences, na jejímž vývoji se podílel český virolog a biochemik Tomáš Cihlář. Minulý měsíc lék doporučila schválit Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), podle které je přípravek vysoce účinný.
Evropská komise schválila injekci na prevenci HIV
Jedná se o látku lenakapavir, která se bude prodávat pod názvem Yeytugo. V červnu byl lék schválen i regulačními orgány ve Spojených státech, kde je prodáván pod názvem Yeztugo. Jeho autoři i epidemiologové věří, že by mohl hrát důležitou roli v boji proti viru HIV, jenž způsobuje nemoc AIDS.
Vývoj společnosti Gilead, který vede právě Tomáš Cihlář, o využití této látky informoval loni, prestižní vědecký žurnál Science to označil za vědecký objev roku. Jedná se o injekční léčbu, která má podle studií asi 99,9procentní účinnost a dokáže ochránit zranitelné osoby před nákazou na dobu asi půl roku. Funkčně se tak přibližuje vysoce účinné vakcíně.
„Pokud bychom zvládli dvakrát ročně podat lidem lenakapavir, stejně jako například očkování proti chřipce, mohli bychom chránit veřejnost před šířením HIV,“ uvedl Cihlář nedávno pro web CzechCrunch.
„Mechanismus účinku toho léku je úplně odlišný než všechny ostatní látky, které proti HIV máme,“ vysvětlil pro Českou televizi biochemik Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. „Útočí úplně na poslední stadium životního cyklu viru, kdy skládá virové částice a brání jejímu vzniku,“ popisuje Konvalinka a dodává: „To je něco, co jsme si vůbec nedokázali představit, že by šlo. Ale týmu vedenému Tomášem Cihlářem se po podařilo.“
„Máme teď vlastně chemické očkování,“ vysvětluje Konvalinka, jakou změnu tato látka přináší. V minulosti se už využívala pro léčbu nemoci, ale její nové použití je ještě jiné: „Dvakrát do roka si dojdete k lékaři na injekci a nedostanete infekční chorobu. Jsem přesvědčený o tom, že brzy bude schválená i použití jednou ročně, což už je vlastně hodně podobné očkování,“ konstatuje Konvalinka.
Účinnost ověřená testy
Gilead Sciences provedla dvě rozsáhlé klinické studie tohoto léku. První z nich, do které se zapojily přes dva tisíce žen v subsaharské Africe, vedla ke snížení infekcí o sto procent a prokázala tak, že je nejen komfortnější, ale zejména účinnější než lék Truvada, který sice funguje obdobně, ale formou pilulky, která se musí užívat denně.
Ve druhé studii, do které se zapojily více než dva tisíce mužů a osob různých genderových identit, byly zaznamenány pouze dva případy nákazy. Míra prevence tak dosáhla 99,9 procenta, což opět překonává lék Truvada.
Jako nežádoucí účinky přípravku byly hlášeny reakce v místě vpichu injekce, bolesti hlavy a nevolnost.
Problém s cenou
Výsledky léku jsou sice výjimečné, ale výjimečně drahý byl také jeho vývoj, což se odráží na ceně přípravku. Ta je zatím pro širší nasazení do zranitelných chudých populací nepoužitelná. V USA stojí 28 218 dolarů (v přepočtu 609 512 korun) na rok.
V současné době se hledají cesty, jak cenu snížit, aby se látka mohla dostat ke skupinám, jež lék opravdu potřebují. Podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) je virem HIV nakažených asi 39,9 milionu lidí, takže potenciálních osob, jež by tuto léčbu využily, je víc než dost.
„Pracujeme na tom, aby byl Yeztugo dostupný pro každého, kdo ho potřebuje nebo chce, a očekáváme široké pojistné krytí,“ uvedla už letos v červnu mluvčí společnosti.