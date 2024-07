Dvě miliardy tun prachu ročně. Písečných bouří na Zemi přibývá

Zastavují dopravu, šíří nemoci a mohou být životu nebezpečné. Písečné bouře jsou stále častější a mají na život lidí na Zemi zásadní dopad. A to i na místech vzdálených stovky kilometrů od oblastí, kde vznikly.

Když silný vítr vane nad holou nebo řídce porostlou půdou, víří suchou zeminu, písek a prach a zvedá je do vzduchu. Často tak vznikají obrovské prachové bouře. Některé rozmetané částice padají zpět na zem, ale ty menší často – zejména při silnějším větru – vystoupají do velkých výšek a vzdušné proudy je nesou dál, někdy i tisíce kilometrů.

Podle údajů OSN se každoročně do atmosféry zvednou přibližně dvě miliardy tun písku a prachu, a to až do výšky přibližně dvanácti kilometrů. Zhruba čtvrtina z tohoto množství končí v oceánech.

Polovina veškerého písku ve vzduchu pochází ze Sahary, zbytek z jiných pouští a suchých oblastí. Takzvaný „prašný pás“ naší planety se táhne od Sahary přes Blízký východ až po pouště střední a severovýchodní Asie.

Pokud je písek zavátý ze Sahary, jeho barva prozrazuje oblast původu. Na západě této pouště je písek obvykle červený nebo hnědý, zatímco na východě a jihu bývá nažloutlý nebo bílý.

Písečné bouře a ekosystémy

Pouštní písek se skládá z organických a anorganických látek, včetně mnoha živin a minerálů. Saharský prach, který může zaletět až do jihoamerických deštných pralesů a Karibiku, je důležitým minerálním hnojivem. Rozprášený písek se usazuje na zemi a pomáhá v těchto oblastech kompenzovat půdu chudou na živiny.