Do školy se opravdu těší sotva desetina českých dětí, ukázal velký průzkum

Do škol v tuzemsku nechodí příliš rádo, nebo se tam vůbec netěší, asi 40 procent dětí. Asi polovině žáků se ve škole „celkem líbí“. Vliv má na míru „těšení se“ i věk – v 11 letech se do školy netěší asi 28 procent, u patnáctiletých je to téměř polovina, upřesnil vedoucí výzkumného týmu studie HBSC Michal Kalman. „V roce 2010 jsme měli 21 procent školáků, kteří se těšili do školy, v roce 2022 už to bylo 12 procent jedenáctiletých dětí. U patnáctiletých je to ještě horší,“ popsal trend. V roce 2010 se do školy těšilo 16 procent patnáctiletých, v roce 2022 to bylo osm procent.