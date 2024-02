Deprese zřejmě souvisí s vyšší teplotou těla, popsali vědci. Otestují, jestli to půjde využít pro terapii

Studie je krásnou ukázkou toho, kam se může výzkum dostat. Vědci totiž původně v tomto projektu chtěli zjistit, zda by se nedaly využít přenosné senzory tepla pro odhalení infekce virem SARS-CoV-2. Pro to sice nenašli úplně silné důkazy, ale díky tomu, že sledovali velké množství lidí, narazili na něco jiného. Popsali to v odborném žurnálu Scientific Reports.

Autoři výzkumu nebyli schopni zjistit, jestli je souvislost příčinná, a už vůbec ne to, jak tento vztah funguje. Je tedy možné, že deprese lidem zvyšuje teplotu, že vyšší teplota způsobuje depresivní stavy, ale také mohou působit oba faktory současně. Může se také jednat o něco úplně jiného – nějaký vliv, který se projevuje současně jak v teplotě, tak i v depresi.

Studie v sauně

Autoři si ani netroufají hádat, co by mohlo hrát hlavní roli. Rozhodli se to ale hlouběji prozkoumat v menší studii. Ta by měla ověřit potenciální vliv změny teploty na lidské zdraví na příkladu jedné konkrétní terapie. Vědci budou zjišťovat, jaký vliv má na léčbu lidí s klinicky diagnostikovanou depresí saunování.

Dvě skupiny pacientů budou léčeny úplně stejně, jen jedna bude mít navíc naordinováno používání sauny. Pokud se tam nějaký vliv projeví, dojde k dalšímu výzkumu, který by mohl ověřovat už vliv samotného tepla.

Autoři věří, že uspějí, údaje podle nich totiž naznačují potenciál léčby deprese založené na změnách teploty, která nezahrnuje ani léky, ani tradiční psychoterapii.