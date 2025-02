Čínští astronauti vyrobili v kosmu raketové palivo. Využili umělou fotosyntézu

Čínská posádka mise Šen-čou 19 na palubě vesmírné stanice Tchien-kung vytvořila kyslík a současně i přísady pro raketové palivo – je to poprvé, co se podařilo něco takového na oběžné dráze Země. Podle čínského deníku South China Morning Post by to mohlo mít zásadní pozitivní dopady pro budoucí vesmírné mise, a to včetně přistání lidské posádky na Měsíci ještě před rokem 2030.

Poprvé o experimentu informovaly stránky China Manned Space. Astronauti (v Číně označovaní jako tchajkonauti) použili polovodičové katalyzátory pro přeměnu oxidu uhličitého a vody na kyslík. A ten je základní složkou pro raketová paliva. Tou druhou složkou je uhlovodík, který se za přítomnosti kyslíku spaluje. A ten vyrobili také: stal se jím etylen, jenž se dá využít právě jako raketové palivo.