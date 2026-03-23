Čína obkličuje druhou největší poušť světa zelenou zdí. Už zachytává oxid uhličitý


Číně se daří zalesňovat jednu ze svých největších pouští. Okraje Taklamakanu pomalu zarůstají stromy a keři, které už jsou místy tak husté, že pohlcují ze vzduchu oxid uhličitý. Konkrétní dopady popsala nová studie.

Vědeckofantastická série Duna nadchla už své čtenáře svým ekologickým optimismem a moderní filmové adaptace v tom pokračují. Snaha pouštních lidí, kteří se pokoušejí změnit svůj neúrodný svět plný písku na zelenou oázu, působila ale víc jako sci-fi než kosmické lodě a laserové pušky. Jenže příběh pouště Taklamakan v severozápadní Číně dokazuje, že tyto sny se dají splnit.

Jedna z nejsušších oblastí světa se díky dlouhodobému a rozsáhlému programu výsadby stromů mění. Na satelitních snímcích to ještě není vidět, ale čísla to podle nové studie vydané v odborném časopise PNAS jasně dokazují. Poušť Taklamakan už totiž pohlcuje víc skleníkových plynů, než kolik jich vyprodukuje.

Změna po padesáti letech

Je to výsledek téměř pěti desetiletí práce, kdy se čínští ekologové snažili na okrajích tohoto prostoru vysazovat stromy. Že to má smysl, říká nejen čínská strana, ale i američtí vědci, kteří teď pomocí senzorů, modelování a analýzy dat popsali vývoj tohoto místa.

Taklamakan podle studie ukazuje, že k tomu, aby nějaké místo pohlcovalo uhlík, není nutné, aby bylo zarostlé hustými lesy. Stačí, aby tam dostatečně fungovaly i menší pásy stromů a keřů. Což naznačuje, že při dostatečné snaze by se dalo dosáhnou stejného efektu také u jiných pouští.

„Není to jako deštný prales v Amazonii nebo Kongu,“ komentoval výsledky klimatolog King-Fai Li z Kalifornské univerzity v Riverside, který se na studii podílel. „Některé zalesněné oblasti jsou jen křovinaté porosty. Ale fakt, že vůbec pohlcují oxid uhličitý a dělají to soustavně, je něco pozitivního, co můžeme měřit a ověřovat z vesmíru.“

Písečná prázdnota

Vědci popisují poušť Taklamakan jako „biologické vakuum“ – místo, kde je život tak vzácný jako molekuly ve volném kosmickém prostoru. Má rozlohu asi 337 tisíc čtverečních kilometrů, což je téměř trojnásobek rozměrů celé České republiky.

Čína začala asi před půl stoletím poušť „obkličovat“. Na okrajích začali přírodovědci vysazovat stromy a keře. Hlavně na jaře se tam už písek opravdu zelená a projevuje se to také na datech, kdy právě v této době vegetace už pohlcuje dost oxidu uhličitého tím, že ho mění na rostlinnou hmotu. Přináší to ale i další pozitiva, která jsou pro Čínu vlastně o dost důležitější. Zalesňování brání větrné erozi, snižuje četnost a intenzitu písečných bouří a chrání místní zemědělskou půdu.

Tento projekt by měl pokračovat až do roku 2050. Konečným cílem je zvýšit lesní porost z 5,05 procenta na 14,95 procenta ve třinácti provinciích severní Číny.

Čína obkličuje druhou největší poušť světa zelenou zdí. Už zachytává oxid uhličitý

Číně se daří zalesňovat jednu ze svých největších pouští. Okraje Taklamakanu pomalu zarůstají stromy a keři, které už jsou místy tak husté, že pohlcují ze vzduchu oxid uhličitý. Konkrétní dopady popsala nová studie.
před 56 mminutami

„Pouč se z toho.“ Archeologové popsali drzý vzkaz na starověkém projektilu

Olověná střela nalezená v ruinách římského města na území dnešního Izraele nese na svém povrchu vzkaz pro člověka, kterého měla zabít. Objev popsal mezinárodní vědecký tým, který místo zkoumal.
před 2 hhodinami

Klima se vychyluje z rovnováhy, varuje Světová meteorologická organizace

Podle Světové meteorologické organizace (WMO) je klima Země více v nerovnováze než kdykoli v zaznamenané historii. Koncentrace skleníkových plynů totiž způsobují oteplování atmosféry a oceánů a tání ledu. K těmto rychlým a rozsáhlým změnám došlo během několika desítek let, jejich škodlivé dopady ale bude lidstvo cítit po stovky, a možná i tisíce let, uvedla agentura v nově zveřejněné zprávě.
před 4 hhodinami

V Íránu se šíří houbový patogen odolávající léčbě. Zkoumá ho vědkyně z Prahy

V Íránu existují místa, odkud se šíří houbové patogeny, které napadají i lidi. A proti některých druhům přestávají fungovat standardní léčiva. Vzhledem k turistice a migraci existuje riziko, že se rozšíří i do Evropy – a právě na tyto scénáře se připravují včasným výzkumem čeští vědci, popsala v rozhovoru mikrobioložka Adéla Wennrich.
před 7 hhodinami

Psychologové popsali nový druh deprese. Nastává po úspěšném konci videohry

Dokončit videohru může vypadat jako velmi příjemný zážitek a odměna za spoustu času, které člověk nad počítačem nebo konzolí stráví. Jenže podle polské studie se u hráčů dostavují i emoce opačné, které připomínají deprese.
včera v 09:01

Změny klimatu ohrožují antické památky. Snažíme se poučit z minulosti, říká řecká vědkyně

Místo, kde ve starověku probíhaly olympijské hry, je v současné době ohrožené rovnou několika způsoby, na něž má vliv klimatická změna. Podle řecké historičky Sophie Zoumbakiové se dá poučit z toho, co se tam dělo v průběhu uplynulých tří tisíc let. Klíčoví jsou podle ní přitom vždy lidé, řekla v rozhovoru pro Českou televizi.
21. 3. 2026

Hradby Pompejí zřejmě poškodila palba z těžkého antického kulometu polybolu

Italští archeologové detailně prozkoumali díry v severní části pompejských hradeb. Zjistili, že je nezpůsobily katapulty ani ruční zbraně, ale mechanický samostříl schopný automaticky odpalovat více střel po sobě.
20. 3. 2026

USA zažívají vlnu veder. V Arizoně naměřili 43 stupňů

Západ Spojených států se potýká s vlnou veder, v Kalifornii a Arizoně padají teplotní rekordy. Arizonská obec Martinez Lake ve čtvrtek naměřila 43 stupňů Celsia, což je ve Spojených státech nový březnový rekord, uvedla podle stanice NBC News Národní meteorologická služba (NWS).
20. 3. 2026
