Čeští vědci vymysleli novou kontrastní látku. Usnadní odhalení skrytých nemocí

V medicíně je nejdůležitější vidět to, co má lékař léčit. V minulosti k tomu musely stačit dostatečně bystré oči, později přibyly mikroskopy. Moderní věda má celý zástup nejrůznějších přístrojů, jež se snaží stále zlepšovat. Jeden takový významný pokrok se teď podařil českým vědcům.

Česko-německému týmu se podařilo vytvořit takzvanou kontrastní látku, kterou mohou využívat ty nejpokročilejší přístroje současnosti.

Pro přesné vyšetření vnitřních orgánů nebo mozku se dnes využívá magnetická rezonance neboli MRI, při podezření na zhoubné choroby, jako jsou nádory, se hodí naopak takzvaná pozitronová emisní tomografie neboli PET diagnostika. Dokáže totiž velmi dobře zobrazit patologicky změněné buňky.

Spojení obou technik bylo výzvou, protože silné magnetické pole v MRI komplikuje fungování elektroniky využívané v PET. Tento problém se ale podařilo vyřešit: výsledkem jsou hybridní PET/MRI, což je nejpokročilejší zobrazovací zařízení současnosti.

Má ale jeden problém: až doposud chyběla kontrastní látka, která by fungovala zároveň v MRI i v PET. To znamenalo, že když šel člověk na vyšetření pomocí PET/MRI, musel jít stejně nadvakrát, pokaždé s jinou kontrastní látkou. To teď ale změní český objev.