Běžnou loveckou „zbraní“ byly nohy, naznačuje studie. Mohlo to přispět ke vzniku moderních lidí

Podle studie, která vyšla v odborném žurnálu Nature Human Behaviour byli lidé v ještě poměrně nedávné minulosti špičkovými lovci, kteří se v domorodých kulturách po celém světě zaměřovali na jednu stejnou techniku: snahu uštvat svou kořist, pronásledovat ji až do naprostého vyčerpání. Autoři práce našli nejméně čtyři stovky důkazů v nejrůznějších společnostech planety v době mezi 16. a 21. stoletím. Popsali, že uštvání antilop, jelenů, klokanů nebo losů bylo v mnoha ohledech účinnější než lov z úkrytu.

Vědci už desítky let zkoumají, jaké zbraně používal pravěký lovec k tomu, aby získal dostatek potravy a aby zvětšil svou evoluční výhodu nad ostatními zvířaty. Nový výzkum upozorňuje, že význam té možná nejvíce smrtící zbraně se poněkud podceňoval – lidských nohou.

Už řadu let se spekuluje o tom, že právě „vytrvalostní lov“ byl tou první technikou, kterou si osvojili první prapředkové lidí ještě v Africe. Zastánci této hypotézy vycházejí ze způsobu lovu některých afrických kmenů a opírají se také o důkazy vývoje lidské nohy – ale stále pro tuto zajímavou možnost chybějí silnější důkazy.

Pokud by byla pravdivá, pak by právě tento způsob, jímž naši prapředkové lovili po celé desítky a možná i stovky tisíc let, formoval spoustu jedinečných vlastností druhu Homo sapiens – od vlastnosti svalů vhodných pro běh, přes vyklenuté chodidlo, až po schopnost skvěle se potit, a zbavovat se tak přebytečného horka.

Důkazy přicházejí

Autoři nové studie začali tento fenomén zkoumat poté, co narazili při čtení cestopisů na nečekaně vysoké množství příběhů o tom, jak štvaní kořisti vypadá u různých domorodých kultur. Během pěti let pak prošli asi osm tisíc textů napsaných během posledních pěti set let. Našli v nich 391 historických zpráv o vytrvalostních lovech po celém světě.

Například u zkoumaných kultur severoamerických indiánů tímto způsobem lovilo 81 procent z nich. To podle autorů naznačuje, že tyto techniky byly nečekaně rozšířené i v moderních dobách, kdy už si lidé osvojili nejrůznější zbraně schopné zabíjet přesně na dálku.

Studie také naznačuje, že někdy byl běh účinnější než sledování a stopování kořisti spojené s útokem ze zálohy. Pronásledování během totiž sice stojí mnohem více energie než chůze, ale když je takový lov úspěšný, trvá výrazně kratší dobu, což pomáhá s efektivitou. Autoři spočítali, že běžný lov africké antilopy přímorožce může trvat v průměru dvě hodiny, přičemž lovec za tu dobu urazí asi osm kilometrů. Ale pokud kořist pronásleduje tempem 10 kilometrů za hodinu, jeho kořist zkolabuje za pouhých 24 minut.